Der nächste Profi wird bei Schalke 04 aus dem Profi-Kader geworfen. Warum es nach Timo Baumgartl auch Dominick Drexler trifft.

Auch nach dem 1:1 in Hannover kehrt beim FC Schalke 04 keine Ruhe ein. Zum Start der neuen Trainingswoche hat Trainer Karel Geraerts durchgegriffen und erneut einen Profi aus dem Profi-Kader geworden, wie die WAZ erfahren hat. Diesmal trifft es Dominick Drexler.

Am Dienstagmittag bat der Trainer den 33 Jahre alten Mittelfeld-Routinier zum Gespräch und teilte ihm mit, dass er auf unbestimmte Zeit nur noch mit der U23 trainieren wird. Auslöser dafür ist ein Vorfall vom Wochenende in Hannover. Nach dem Remis in Niedersachsen warf Drexler aus Frust eine Flasche mit einem Schoko-Shake durch die Gästekabine. Die Flüssigkeit spritzte dabei hoch und traf auch Mitspieler von ihm.

Zwar entschuldigte sich Drexler noch am Sonntagabend für den kleinen Ausraster, doch bei Trainer Karel Geraerts kam diese Aktion alles andere als gut an – weswegen er nach dem freien Tag am Montag nun durchgreift.

Schon in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) spielt Drexler keine Rolle mehr.

Schalke-Rauswurf: Dominick Drexler ist schon das zweite Opfer von Karel Geraerts

Schon vorher knirschte es zwischen Drexler und Geraerts. Obwohl der 33-Jährige einer der Wortführer der Mannschaft ist, spielt er sportlich unter dem Belgier keine Rolle. Im Jahr 2024 kam er einzig bei der 2:5-Niederlage in Berlin für knapp eine halbe Stunde zum Einsatz. Ansonsten pendelte er zwischen Ersatzbank und Tribüne. Noch im Februar watschte Geraerts den Mittelfeldspieler zudem öffentlich ab, als er Drexlers Trainingsleistungen kritisierte.

Innerhalb weniger Wochen ist Dominick Drexler der zweite Profi, den Karel Geraerts aus dem Profi-Kader wirft. Schon Ende März wurde Innenverteidiger Timo Baumgartl zur U23 geschickt, wo der 28-Jährige seitdem trainiert. „In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird“, erklärte Geraerts die Maßnahme vor einigen Wochen.