Hannover 96 hat Lars Gindorf mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 22-Jährige überzeugt mit bisher 21 Toren in der Regionalliga Nord.

Rot-Weiss Essen schaut sich nach Sommer-Verstärkungen um. Gesucht wird vor allem im defensiven Mittelfeld, auf den offensiven Außen, im Sturm und im Abwehrzentrum, sollte Felix Götze die Hafenstraße verlassen.

RevierSport hatte bereits vom Essener Interesse an Tom Moustier, defensiver Mittelfeldspieler bei Hannover 96 II, berichtet. Zwischenzeitlich kursierte auch der Name Lars Gindorf, der bei der Regionalliga-Mannschaft der Niedersachsen mit 21 Toren in 22 Regionalliga-Spielen überragt.

RevierSport hatte bereits eingeordnet, dass Gindorf in Essen kein Thema ist. Das hat nun auch Hannover 96 bestätigt, wenn auch nicht direkt. Die Tatsache, dass die Niedersachsen Gindorf am Dienstag, 9. April, mit einem Profivertrag bis zum 30.06.2026 ausgestattet haben, spricht jedoch eine eindeutige Sprache.

"Ich habe, seit ich bei 96 bin, anderthalb Jahre jeden Tag dafür gearbeitet, um diese Chance zu bekommen. Jetzt kann ich den Traum vom Profifußball leben – dafür werde ich weiter Gas geben. Mein bisheriger Weg im Fußball war ja generell etwas spezieller und vielleicht etwas weniger gradlinig als bei vielen anderen", sagte Gindorf in der Klub-Mitteilung.

Noch im Sommer 2021 war er für rund zwei Monate vereinslos, ging dann zum FC Memmingen. Ein Jahr später zog es ihn nach Hannover. "Es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, in die 96-Akademie zu wechseln. Ich konnte mich schrittweise entwickeln, habe aber eben auch immer die Chance auf den jeweils nächsten Schritt erhalten", sagte Gindorf weiter.

Auch 96-Sportdirektor Marcus Mann machte klar, dass Gindorf für den Profibereich der Niedersachsen vorgesehen ist. "Wir haben ja schon mehrfach betont, dass die Durchlässigkeit von der 96-Akademie in den Profibereich kein Lippenbekenntnis sein darf, sondern gelebte Praxis sein muss. Lars ist dafür ein hervorragendes Beispiel: Er hat eine tolle Entwicklung hingelegt und sich jeden Schritt hart erarbeitet – zunächst in der U23, dann bei den Profis. Das wird bei uns gesehen und honoriert. Deswegen ist es die logische Konsequenz, dass er nun einen Profivertrag erhält und somit fester Bestandteil der Lizenzmannschaft wird."