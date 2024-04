Nach vier Jahren bei der SV Elversberg hängt Kapitän Kevin Conrad die Fußballschuhe an den Nagel. Er ist eines der Gesichter des jüngsten Erfolges.

33 Jahre ist Kevin Conrad alt. Wenn er am 10. August seinen 34. Geburtstag feiern wird, dann nicht mehr als Fußballprofi. Wie sein Verein, die SV Elversberg, am Montagmittag bekanntgab, wird der Mannschaftskapitän seine Karriere im Sommer beenden.

"Die vergangenen Jahre in Elversberg waren sehr ereignisreich, mit den Aufstiegen und dem Durchmarsch bis in die 2. Bundesliga auch unvergesslich. Das Team und der Verein sind mir sehr ans Herz gewachsen. Nach dem letzten Jahr, das viel von Verletzungen geprägt war, habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, meine Karriere als Fußballprofi zu beenden", leitete Conrad seine abschließenden Worte ein.

Und weiter: "Ich werde die Jahre bei der SV Elversberg immer in guter Erinnerung behalten. Deshalb ist auch klar, dass ich bis zum Sommer alles dafür geben werde, damit wir unser Saisonziel erreichen und auch einen positiven Abschluss haben werden."

Gegenwärtig kämpft Elversberg nach zwei Aufsteigen in Serie um den Klassenerhalt in Liga zwei, steht mit 36 Punkten und Platz elf aber gut da. Der Relegationsplatz 16, auf dem Eintracht Braunschweig steht, ist aktuell sechs Punkte entfernt.

Sportvorstand Ole Book bedauerte Conrads bevorstehendes Aus: „Kevin Conrad hat großen Anteil an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren, nicht nur als Fußballer, sondern auch durch sein vorbildliches Wirken als Mannschaftskapitän. Wir sind ihm überaus dankbar für seinen Einsatz. Der Abschied wird im Sommer nicht leichtfallen, aber wir blicken auf eine positive gemeinsame Zeit zurück. Kevin Conrad wird immer ein Teil der SVE-Geschichte bleiben", sagte er.

Conrad absolvierte insgesamt 104 Spiele für die SVE und machte den Durchmarsch von der Regionalliga Südwest durch die 3. Liga in die 2. Bundesliga mit. In der aktuellen Saison bremste den Innenverteidiger schonmal eine Innenbandverletzung aus. So kommt er bis dato gerade einmal auf zusammengenommen elf Einsätze in zweiter Liga und DFB-Pokal.