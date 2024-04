Der auswärtsschwache FC Schalke 04 startet bei Hannover 96 mit Assan Ouédraogo und geht als klarer Außenseiter in die Partie. 96-Coach Leitl warnt dennoch.

Es ist ein Satz, den so vor der Zweitliga-Saison 2023/2024 wohl niemand vorhergesagt hätte: Nach dem 27. Spieltag hat keine Mannschaft weniger Punkte auswärts geholt als der Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04.

Sieben Punkte - das ist eine grässliche Bilanz, und viele Leistungen waren besonders schlimm, zum Beispiel alle vier im Kalenderjahr 2024 (1:4 in Kaiserslautern, 0:1 in Kiel, 0:3 in Magdeburg, 2:5 in Berlin). Dennoch begleiten rund 15.000 Fans ihre Mannschaft zum Spiel bei Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky).

Die Schalker sind nicht nur wegen ihrer schlimmen Auswärtsbilanz krasser Außenseiter. Während sie gegen den Abstieg und eine Untergangsstimmung im Klub kämpfen, ist Hannover zweitbeste Rückrundenmannschaft, träumt noch vom Aufstieg und geht mit einer großen Euphorie in das ausverkaufte Spiel - 49.000 Zuschauer schauen sich die Partie an, die einst ein Bundesliga-Topspiel war.

S04-Coach Karel Geraerts gibt seinem Top-Talent eine Chance in der Startelf: Assan Ouédraogo feiert nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback und rückt für Yusuf Kabadayi ins Team. Sonst schenkt Geraerts der Mannschaft das Vertrauen, die gegen den Karlsruher SC ein 0:0 erreicht hatte.

Hannovers Trainer Stefan Leitl rechnet mit einer sehr robusten und physisch starken Schalker Mannschaft und warnt vor der individuellen Qualität des Teams. „Der Schalker Kader wurde zusammengestellt, um in die Bundesliga aufzusteigen“, warnte Leitl. Auf eine Schalker Marschroute bereitete er sein Team nicht vor. „Zuletzt hat Schalke sehr mannorientiert gespielt“, so Leitl. Durch die schwachen Auswärtsleistungen zuletzt könne sich die Herangehensweise von Geraerts aber ändern. Leitl ändert seine in Magdeburg mit 3:0 erfolgreiche Startelf auf einer Position: Sebastian Ernst ersetzt Jannik Dehm.

So spielen Hannover 96 und Schalke 04

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya, Leopold, Christiansen, Ernst - Nielsen - Voglsammer, Tresoldi. Trainer: Leitl.

Schalke 04: Müller - Brunner, Kalas, Kaminski, Murkin - Seguin - Ouedraogo, Ouwejan - Karaman - Terodde, Topp. Trainer: Geraerts.

Schiedsrichter: Frank Willenborg