Mit Brooklyn Ezeh steht einer von vielen Ex-Schalkern im Kader von Hannover 96. Ausgerechnet im direkten Duell könnte er sein Startelf-Comeback feiern.

Knappenschmiede-Absolventen findet man gefühlt in fast jedem Verein in der 2. Bundesliga. Das ist auch bei Hannover 96 nicht anders.

Bei Schalkes kommenden Auswärtsgegner (Sonntag, 13.30 Uhr) ist Phil Neumann in der Innenverteidigung gesetzt. Der gebürtige Hertener spielte in der Jugend elf Jahre lang für S04, bevor er über den Umweg FC Ingolstadt und Holstein Kiel im Sommer 2022 bei Hannover 96 landete.

Und auch Brooklyn Ezeh könnte am Sonntag bei den Niedersachsen zum Einsatz kommen. Es wäre sein erster Heimspiel-Einsatz für 96 seit Anfang Oktober. Und nach einer harten Zeit. Ende November war Ezeh bei einer Zugfahrt von Basel nach Hannover negativ aufgefallen. Dabei soll es auch um Gewalt gegen Polizeibeamte gegangen sein. Danach begab er sich in psychiatrische Behandlung.

Auslöser für das laut Mitteilung von Hannover 96 "untypische Verhalten" war wohl die Trennung von seiner damaligen Freundin, die den Linksverteidiger aus der Bahn geworfen hat. Danach begann ein langer Weg der Stabilisierung und Rehabilitation. Sein Verein hielt stets zu ihm und gab ihm die Zeit, die er brauchte, um wieder auf die Beine und den Trainingsplatz zu kommen.

Mitte März absolvierte Ezeh nach langer Leidenszeit wieder sein erstes Spiel für Hannover 96. Zunächst kam der gebürtige Hamburger zweimal in der U23 des Klubs in der Regionalliga zum Einsatz, mit der er zunächst auch trainierte. Dann feierte er in der Vorwoche sein Comeback in der 2. Bundesliga. Beim 3:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg wurde Ezeh in der Schlussminute eingewechselt.

Nun könnte also ausgerechnet gegen Schalke 04 sein Heim-Comeback folgen. Und das vielleicht sogar in der Startelf, zumal die Roten einige Ausfälle zu verzeichnen haben.

Der FC Schalke 04 verpflichtete Ezeh im zweiten A-Jugendjahr vom Hamburger SV. Anschließend kickte er noch eineinhalb Jahre für die U23 der Knappen, bevor er zu Wehen Wiesbaden wechselte. Seit dem Sommer spielt er in Hannover.