Der VfL Osnabrück darf plötzlich wieder vom Zweitliga-Klassenerhalt träumen. Und auch der neue Geschäftsführer Sport wird auf einen Verbleib in der 2. Bundesliga hoffen.

Vor wenigen Wochen gab der VfL Osnabrück bekannt, dass Amir Shapourzadeh den Zweitligisten am Saisonende verlassen wird.

Nun hat das aktuelle Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga einen neuen Geschäftsführer Sport gefunden. Der hierzulande unbekannte Philipp Kaufmann übernimmt diese Position an der Bremer Brücke. Zuletzt stand der gebürtige Schweizer als Technischer Direktor beim 20-fachen Schweizer Meister FC Basel 1893 unter Vertrag.

Holger Elixmann, Beiratsvorsitzender der Lila-Weißen, sagt: "Wir haben Ende 2023 den Prozess für die Suche nach einem Geschäftsführer Sport besprochen und aufgesetzt. Wir haben mehrere potenzielle Kandidaten gefiltert und mit einer engeren Auswahl mehrere Gespräche geführt. Dabei hat uns Philipp Kaufmann, der bereits auf eine spannende Vita bei einem international agierenden Traditionsverein zurückblicken kann, mit seiner fachlichen Expertise und seiner sehr reifen Persönlichkeit absolut überzeugt. Auch in der Abwägung zwischenmenschlicher Aspekte, ob er ins vorhandene Team beim VfL passt, waren wir uns einig. Deshalb sind wir froh, dass wir uns mit Philipp Kaufmann auf ein Engagement als Geschäftsführer Sport verständigen konnten und so einen wichtigen Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur mit zwei Geschäftsführern gegangen sind."

Bereits 2021 war der VfL organisatorisch mit zwei Geschäftsführern aufgestellt, zu dieser Struktur kehren die Lila-Weißen mit der Verpflichtung von Philipp Kaufmann zurück. Während der studierte Sportmanager den sportlichen Bereich verantwortet, ist Dr. Michael Welling, der vor drei Jahren beim VfL als Geschäftsführer unterschrieb, für alle Themen rund um den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Lila-Weißen zuständig.

Zunächst als Spieler, neben seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium als Praktikant und dann als Trainer fand der 30-jährige Philipp Kaufmann im Nachwuchsbereich beim FC Basel 1893 den Einstieg in den professionellen Fußball und entwickelte sich dann schrittweise in den Profibereich weiter. Über die Funktionen des Sportkoordinators und des Kaderplaners wurde Philipp Kaufmann zum Technischen Direktor und war somit bis Anfang Februar 2023 mitverantwortlich für die sportliche Entwicklung des FCB.

"Ich freue mich sehr auf die spannende Herausforderung als Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück und möchte mich gleichzeitig beim Beirat für die offenen Gespräche und letztlich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Ich bin mir der Bedeutung des VfL´s bewusst und werde die bevorstehenden Aufgaben mit Respekt aber auch voller Energie und Freude angehen", erklärt Philipp Kaufmann.

Für Kaufmann ist es die erste Station in Deutschland. Die deutsche Mentalität hat er jedoch bereist kennengelernt, er studierte in München Sportmanagement und Wirtschaft. Ab sofort lernt er in Osnabrück auch die Gepflogenheiten Norddeutschlands kennen.