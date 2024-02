Am Samstagabend tritt der S04 beim 1. FC Magdeburg an. Es ist ein Sicherheitsspiel, warnt Schalkes Fanbeauftragter Thomas Kirschner.

Am Samstagabend tritt der FC Schalke 04 zum Topspiel der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr) an. Der Sieger könnte einen großen Satz nach vorne machen und etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsränge bringen. Der Verlierer hängt in der Tabelle weiter ganz tief unten drin.

Entsprechend viel Brisanz ist im Spiel. Die MDCC-Arena ist mit 27.000 Zuschauern ausverkauft. 2750 Schalke-Fans haben Karten aus dem Gästekontingent bekommen. Aus Gelsenkirchen startet ein Sonderzug in Richtung Sachsen-Anhalt.

Dieser wird nicht am Magdeburger Hauptbahnhof halten, sondern die Anhänger werden direkt zum Haltepunkt Herrenkrug gebracht. Von dort geht es mit Shuttle-Bussen zum Stadion. Gleiches gilt auch für Schalke-Fans, die mit Regelzügen in Magdeburg ankommen. Diese werden von der Bundespolizei in die Regionalbahnen Richtung Herrenkrug umgeleitet.

Es soll möglichst keine sichtbare Konfrontation zwischen den Anhängern beider Vereine geben. Nur S04-Anhänger, die keine Fankleidung tragen, sollten sich in die Innenstadt begeben. Überhaupt hat die Magdeburger Polizei in einem Fanbrief an die Anhänger der Königsblauen eine dringende Empfehlung: "Es erfolgt die Bitte, Fanutensilien erst im Stadionnahbereich anzulegen", schreiben die Ordnungshüter in ihrem Brief. Es ist der einzige Satz, der in dem gesamten Schreiben gefettet ist, also deutlich hervorgehoben wird.

Einlass mit Fankleidung außerhalb des Gästeblocks untersagt

Für Schalker, die doch in die Innenstadt wollen, gibt es anschließend die Möglichkeit, zum Stadion zu laufen: "Für Gästefans die im Rahmen eines verlängerten Aufenthaltes in der Stadt Magdeburg verweilen und fußläufig aus Richtung Innenstadt zum Stadion gelangen wollen, wird die Anreise über den sogenannten Nordbrückenzug (Walther-Rathenau-Str. - Jerusalembrücke - Brücke des Friedens) weiter über die Jerichower Str. - Berliner Chaussee - Paul-Ecke-Str. - Leineweberstr. - Gübser Weg empfohlen", schreibt die Polizei.

"Es ist natürlich auch ein Sicherheitsspiel", warnt auch Schalkes Fanbeauftragter und Leiter der Direktion Fans und Mitglieder Thomas Kirschner. Auch S04 empfiehlt seinen Fans deshalb, Fanutensilien erst am oder im Stadion anzulegen. Oder außerhalb der Gästeblöcke 14 und 15 besser gar nicht: Denn Fans der Königsblauen, die sich ein Ticket außerhalb der Gästeblöcke besorgt haben, werde der Eintritt in S04-Utensilien ersatzlos verweigert, erklärt der 1. FC Magdeburg.

Eine Fanfete gibt es derweil auch. Der Magdeburger Schalke-Fanclub "Rudis Helden" hat geladen.