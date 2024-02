Guido Burgstaller macht es noch einmal: Der ehemalige Schalker hat bei Rapid Wien über den Sommer hinaus verlängert.

34 Jahre ist Guido Burgstaller mittlerweile alt, genug hat er offenbar noch nicht. Denn wie sein aktueller Klub Rapid Wien mitteilte, hat der ehemalige Schalker seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2025 verlängert.

"Ich habe immer gesagt, dass ich nur dann weitermache, wenn ich Spaß habe und das Gefühl, dass ich der Mannschaft entscheidend helfen kann. Das ist nun so, im Klub herrscht eine sehr positive Energie und es macht mir einfach Freude, für diesen Verein auf dem Rasen mein Bestes zu geben. Wir stehen noch am Anfang eines neuen Weges und ich bin stolz, dass ich weiter meinen Teil dazu beitragen darf, dass dieser von uns möglichst erfolgreich bestritten wird", lässt sich Burgstaller vom Verein zitieren.

Burgstaller steht in der laufenden Bundesligasaison in Österreich bei fünf Toren und zwei Vorlagen in 13 Spielen. Nach einer Hüftverletzung kam er gegen Sturm Graz (1:1) zuletzt von der Bank.

Auch Markus Katzer, Geschäftsführer Sport bei Rapid, freute sich über Burgstallers Entscheidung: "In erster Linie möchte ich Guido und seinem Management für die zu jedem Zeitpunkt offene und professionelle Kommunikation danken. So wussten wir immer, woran wir sind und dass wir nun die Verlängerung auch formal fixieren konnten, ist eine wunderbare Nachricht für die gesamte Rapid-Familie."

Und weiter: "Der sportliche Wert von 'Burg'‘ ist ohnehin unbestritten, zudem hat er eine unbezahlbare Vorbildwirkung für unsere zahlreichen jungen Spieler und ist eine Art verlängerter Arm für unseren Trainer Robert Klauß, der die Verlängerung der Zusammenarbeit ebenso begrüßt wie ich. Guido Burgstaller genießt bereits jetzt einen Legendenstatus bei unseren Fans und ich bin sehr zuversichtlich, dass er diesen in der Zukunft sogar noch verstärken wird."

Das Timing könnte für die Fans des SK Rapid kaum besser sein. Die frohe Kunde kommt pünktlich vor dem Derby gegen Austria Wien am Sonntag, 25. Februar.

Burgstaller war schon bei drei deutschen Vereinen

In Deutschland ist Burgstaller durch seine Zeit beim 1. FC Nürnberg, beim FC Schalke 04 und beim FC St. Pauli bekannt. Auch auf Schalke war der Österreicher sehr beliebt, erzielte während seines Engagements zwischen 2017 und 2020 32 Tore in 119 Spielen.