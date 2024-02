Vom Barcelona bis Coventry: Die wertvollste Elf aus ehemaligen Schalker Jugendspielern ist weit verstreut. Die Übersicht.

Einen Stammplatz hätten beim FC Schalke 04 derzeit wohl fast alle von ihnen: Das Internetportal "transfermarkt.de" hat eine Top-Elf aus den derzeit wertvollsten Spielern, die in der Knappenschmiede ausgebildet wurden, erstellt.

Tor - Philipp Köhn (AS Monaco): Köhn spielte von 2007 bis 2013 in die Schalker Jugend, wechselte dann in die U16 des VfB Stuttgart. Im Alter von nun 25 Jahren ist er Stammkeeper beim französischen Erstligisten AS Monaco. Marktwert: 8 Millionen Euro

Linksverteidiger - Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo): Die Saison 2011/12 verbrachte er in der U19, wurde dann zu den Profis hochgezogen. Dort spielte er bis 2017, kehrte im Winter 2021 nochmal zurück. Er kommt auf 141 Einsätze für die Profis. Aktuell ist er bei dem italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo gesetzt. Marktwert: 8 Millionen Euro

Innenverteidiger - Joel Matip (FC Liverpool): Der gebürtige Bochumer ist ein Schalker Urgestein, schaffte dort im Jahr 2009 den Sprung zu den Profis. Nach 256 Spielen im S04-Trikot stieß er im Sommer 2016 zum FC Liverpool, gewann unter anderem die Champions League. Aktuell bremst ihn ein Kreuzbandriss aus. Marktwert: 8 Millionen Euro

Innenverteidiger - Malick Thiaw (AC Mailand): Der 22-Jährige ist im Sommer 2015 aus Mönchengladbach in die Knappenschmiede gewechselt. Der Sprung zu den Profis gelang fünf Jahre später. Nach 61 Spielen für die Profis ging es im Sommer 2022 zur AC Mailand. Dort feierte er zuletzt sein Comeback, war zuvor mit einer Verletzung des Beinbeugermuskels ausgefallen. Marktwert: 30 Millionen Euro

Rechtsverteidiger - Thilo Kehrer (AS Monaco): Kehrer hatte sich im Sommer 2012 der Knappenschmiede angeschlossen, wurde drei Jahre später Profi (59 Einsätze). Aktuell ist er von West Ham United an die AS Monaco verliehen, spielt dort Stamm. Marktwert: 9 Millionen Euro

Defensives Mittelfeld - İlkay Gündoğan (FC Barcelona): In Gelsenkirchen geboren, aber nur ein Jahr lang in der Schalker Jugend gespielt - Gündogan hat seinen Durchbruch ausgerechnet bei Borussia Dortmund geschafft. Mittlerweile ist der 32-Jährige Stammspieler beim FC Barcelona. Marktwert: 18 Millionen Euro

Defensives Mittelfeld - Weston McKennie (Juventus Turin): Der 25-Jährige ist 2016 aus der Dallas Academy zur Schalker U19 gestoßen. Nur ein Jahr später wurde er Profi, absolvierte 91 Spiele für Königsblau. Bei Juventus Turin ist er derzeit Stammspieler. Marktwert: 23 Millionen Euro

Linkes offensives Mittelfeld - Julian Draxler (Al-Ahli SC): Als der gebürtige Gladbecker im Winter 2011 nach zweieinhalb Jahren in der Knappenschmiede zu den Profis stieß, war er ein gefragtes Talent. 168 Spiele später ging es zum VfL Wolfsburg, den ganz großen Durchbruch schaffte er nie. Mittlerweile spielt er bei Al-Ahli SC in Katar. Marktwert: 5 Millionen Euro

Rechtes offensives Mittelfeld - Leroy Sané (FC Bayern München): Von 2005 bis 2015 spielte Sané, mit Ausnahme von drei Jahren bei Bayer Leverkusen, in der Jugend des FC Schalke 04, ehe ihm der Sprung zu den Profis gelang. Nach 57 Spielen zog er für eine Ablösesumme jenseits der 50 Millionen Euro weiter zu Manchester City. Aktuell spielt er für den FC Bayern München, ist dort absolut gesetzt. Marktwert: 80 Millionen Euro

Angriff - Chris Führich (VfB Stuttgart): Führich spielte von 2006 bis 2013 in der Knappenschmiede, ging dann in die Jugend von Borussia Dortmund. Mittlerweile läuft er für den VfB Stuttgart auf, zählt dort zu den herausragenden Spielern einer echten Überraschungsmannschaft. Marktwert: 17 Millionen Euro

Angriff - Haji Wright (Coventry City): Im März 2016 ist Wright aus der Vereinslosigkeit zur Schalker U19 gekommen. Kaum mehr als ein Jahr später gelang der Sprung zur ersten Mannschaft, für die er immerhin siebenmal spielte. Seit dem vergangenen Sommer spielt er für den englischen Zweitligisten Coventry City, ist dort gesetzt. Marktwert: 7 Millionen Euro