Schalke: Ouedraogo-Comeback in Sicht, Coach muss viele Spieler enttäuschen

Holstein Kiel 13:30 FC Schalke 04

Der FC Schalke will den nächsten Schritt aus dem Keller der 2. Bundesliga gehen. Am Sonntag steht das Spiel bei Holstein Kiel an. So ist die Lage vor der Partie.

Am Sonntag (13:30 Uhr) muss der FC Schalke 04 zu Holstein Kiel reisen. Und eigentlich wollten die Königsblauen als Favorit in den hohen Norden fahren. Doch die Tabelle sagt etwas anderes aus. Kiel ist Dritter, Schalke hat sich durch den jüngsten Sieg gegen Eintracht Braunschweig etwas aus dem Keller befreien können. Während Kiel im Jahr 2024 noch nicht in der Liga angekommen ist (drei Spiele ohne Sieg) und gegen den S04 sieben Akteure ersetzen muss, sieht es bei Schalke personell wieder besser aus. Nur Assan Ouedraogo und Leo Greiml fallen aus, zuletzt mussten zum Beispiel Lino Tempelmann oder Jusuf Kabadayı auf die Tribüne. Vor dem Spiel betont Schalke-Trainer Karel Geraerts: "Beide waren sehr enttäuscht, was ich verstehen kann. Wir haben 25 Spieler, da ist es so, dass man einige enttäuschen muss. Fünf, sechs oder sieben Spieler werden nicht im Kader sein. Ich muss eben jede Woche Entscheidungen treffen, aber die beiden haben im Training eine gute Reaktion gezeigt." Während Greiml noch etwas Zeit benötigt nach seinem Kreuzbandriss, hofft der Coach, dass Ouedraogo in der kommenden Woche Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann. Brandon Soppy, der im Winter neu nach Gelsenkirchen kann, "braucht weitere Praxis. Wir arbeiten, ihn so schnell in die beste Verfassung bringen", erklärte der Belgier. Seine ersten Spielminuten bekam er gegen den SC Verl, den Test gewann Schalke 4:1. Geraerts im Rückblick: „Es waren viele junge Spieler dabei und ich war sehr zufrieden. Es diente, einigen Spielern Spielpraxis zu verschaffen.“ Nun geht es in Kiel wieder um Punkte, der Coach hat eine hohe Meinung vom Gegner, der das Hinspiel in Gelsenkirchen mit 2:0 gewinnen konnte. "Sie spielen einen sehr modernen Fußball, sie spielen frei auf. Das wird eine harte Aufgabe für uns. Wir müssen auf uns schauen, wir haben die Qualität und wir sind bereit." So könnte Schalke 04 bei Holstein Kiel spielen Müller - Brunner, Kalas, Kaminski, Murkin - Seguin, Schallenberg - Churlinov, Idrizi - Terodde, Karaman Es fehlen: Greiml (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Ouedraogo (Syndesmoseriss) Sperren drohen: Murkin, Seguin

