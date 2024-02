Zweitligist Hannover 96 muss sich von einem wichtigen Verteidiger verabschieden. Es zieht ihn in die Türkei, wo er künftig um die Meisterschaft spielen wird.

Istanbul statt Hannover: Wie der Zweitligist aus Niedersachsen am Donnerstagabend, 8. Februar, mitteilte, wechselt Derrick Köhn mit sofortiger Wirkung zu Galatasaray. Die Ablösesumme liegt nach Angaben Galas bei 3,35 Millionen Euro, wobei Boni in Höhe von 300.000 Euro hinzukommen könnten.

Köhn habe "klar signalisiert, dass er dieses Angebot annehmen möchte und seine Zukunft nicht mehr in Hannover sieht", lässt sich Sportdirektor Marcus Mann auf der 96-Webseite zitieren.

Köhn war in der laufenden Saison absolut gesetzt, absolvierte alle 20 möglichen Zweitligaspiele von Beginn an, traf dreimal und gab sechs Vorlagen. Seit seinem Wechsel von Willem II nach Hannover im Sommer 2022 hat er sich prächtig entwickelt.

Nun will er in Istanbul den nächsten Schritt gehen. "Ich bin Hannover 96 extrem dankbar. Ich hatte eine wunderbare Zeit, habe mich im Klub und in der Mannschaft sehr wohlgefühlt und hatte so Top-Voraussetzungen dafür, meine beste Leistung zu zeigen und mich persönlich weiterzuentwickeln", sagte Köhn.

Und weiter: "Jetzt kann ich zu einem Klub wechseln, der um die Meisterschaft mitspielt und regelmäßig international vertreten ist. Das ist ein großer Schritt, den ich mir zutraue und unbedingt machen möchte."

Galatasaray Istanbul spielt um die türkische Meisterschaft

Galatasaray Istanbul ist amtierender türkischer Meister und durfte damit in der aktuellen Champions-League-Saison starten. In der Gruppe mit Bayern München, dem FC Kopenhagen und Manchester United belegten die Türken Platz drei und sind somit weiter in der Europa League vertreten. In der Liga liegen sie auf Platz zwei, punktgleich mit Tabellenführer und Stadtrivale Fenerbahce. Der Abstand auf Rang drei beträgt bereits 24 Punkte.

Dazu hatte "Gala" durch die abgebrochene Leihe von Angelino auf der Linksverteidigerposition noch Bedarf. Auch für die Hannoveraner ist es, obwohl sportlich schmerzhaft, wirtschaftlich ein logischer Schritt, wie Mann erläuterte.

"Gerade als Zweitligist muss es natürlich auch eines unserer Ziele sein, am Transfermarkt Überschüsse zu erwirtschaften – das ist uns hier sehr gut gelungen. Man muss immer sauber abwägen, einen Stammspieler ziehen zu lassen, aber wir haben Optionen in unserem Kader, um den Abgang gut aufzufangen."

Dass Hannover hier als Sprungbrett dient, sieht er positiv. "Ein Transfer wie dieser ist nicht nur eine Auszeichnung für Derrick, sondern auch für uns als Klub."