Vor Duell auf Schalke: HSV präsentiert Neuzugang aus der Bundesliga

Der Hamburger SV hat den ersten Neuzugang für die Zweitliga-Rückrunde vermeldet. Vor dem Auftakt gegen Schalke kommt Verstärkung aus der Bundesliga.

Eine knappe Woche vor dem Auftakt in die Rückrunde der 2. Bundesliga warten Fans des FC Schalke 04 weiterhin auf Verstärkungen. Der Hamburger SV, am kommenden Samstagabend in der Veltins-Arena zu Gast, ist da inzwischen einen Schritt weiter.

Die Hanseaten verstärken ihren Angriff und haben Masaya Okugawa verpflichtet. Das gaben sie am Sonntagmorgen bekannt. Der variabel einsetzbare Offensivmann kommt vom Bundesligisten FC Augsburg und wurde für die Rückrunde ausgeliehen.

"Mit Masaya Okugawa erhöhen wir die Qualität unserer Offensive und verbessern ihre Breite", sagt Profifußball-Direktor Claus Costa. "Masaya kennt die Liga und wird uns mit seiner kreativen und mutigen Spielweise speziell auf den Außenbahnen helfen, unsere Torgefahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bringt er eine hohe Bereitschaft im Spiel gegen den Ball mit, sodass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spiel passt."

Der 27-Jährige spielt bereits seit 2018 in Deutschland. Damals kam er zu Holstein Kiel, wo er mit dem heutigen HSV-Trainer Tim Walter zusammenarbeitete - und mit seinen neuen Teamkollegen Jonas Meffert, Laszlo Benes und Gui Ramos gemeinsam auf dem Rasen stand.

Zudem stand Okugawa bei Arminia Bielefeld und dem FC Augsburg unter Vertrag. 97 Einsätze in der 1. und 2. Bundesliga mit 19 Toren und 13 Vorlagen stehen in seiner Vita. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut", sagt der frühere Junioren-Nationalspieler, der gegen Schalke debütieren könnte.

Und die Königsblauen? Die verzeichneten in diesem Winter erst eine Transfer-Bewegung. Die Leihe mit Niklas Tauer wurde vorzeitig aufgelöst. Und natürlich kam mit Marc Wilmots ein neuer Sportdirektor. Vollzug auf der Zugangsseite konnte die Vereinslegende noch nicht vermelden - auch wenn der Belgier gerne würde.

Vielleicht ist es ja noch vor dem Beginn der Rückrunde am kommenden Samstag so weit...