Eine Entscheidung beim FC Schalke wurde gefällt. Coach Karel Geraerts hat seine Nummer eins bestimmt.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 bereitet sich im Trainingslager im portugiesischen Albufeira auf die Restrunde der Saison vor.

Eine der Fragen, die S04-Trainer Karel Geraerts beantworten muss, ist die, wer als Nummer eins in die restlichen Partien geht. Schließlich war Marius Müller vor seiner Verletzung Stammkeeper, nun ist er zurück.

Geraerts verriet gegenüber vereinseigenen Medien: "Ralf Fährmann ist die Nummer eins. Er hat es in den vergangenen Wochen gut gemacht. Es liegt jetzt an Marius und auch den anderen beiden Torhütern: Sie haben im Training die Chance mir zu zeigen, dass sie besser sind. Der Konkurrenzkampf wird jedem Einzelnen helfen, da sich die Jungs gegenseitig pushen."

Gegenüber der WAZ ergänzte der S04-Coach: „Marius war ganz lange wegen einer Verletzung raus, ich muss erst einmal schauen, wie er sich auf dem Platz präsentiert. Am Mittwoch werde ich ihn zum ersten Mal live in einem kompletten Mannschaftstraining sehen.“

Neben Fährmann und Müller buhlen auch Michael Langer und Justin Heekeren um die Gunst des Trainers.

Ebenso wie fünf Talente, die sich im Trainingslager zeigen dürfen. Ein Trio aus der U23, die in der Regionalliga spielt. Und ein Duo aus der U19-Bundesliga. Geraerts betont: "Mit Niklas Castelle, Jimmy Kaparos und Steven van der Sloot aus der U23 sowie Vitalie Becker und Max Grüger aus der U19 sind fünf Jungs aus unserem Nachwuchs dabei. Ich mag es, mit jungen Spielern zu arbeiten. Und für einen Verein wie Schalke 04 ist es auch wichtig, auf eigene Talente zu setzen."

Dennoch werden sie vermutlich nicht gleich die Lösung der Schalker Probleme sein. Vorangehen müssen andere Spieler, dafür wird in Portugal die Basis gelegt.

Die Ziele sind klar, wie der Belgier erklärt: "Wir wollen gut vorbereitet in die Rückrunde starten. Für dieses Vorhaben müssen wir im Trainingslager den Grundstein legen. Die Spieler hatten nach dem letzten Hinrundenspiel einige Tage Zeit, um einmal abzuschalten. Es ist zu spüren, dass sie ihre Akkus aufgeladen und gleichzeitig auch ihr individuelles Trainingsprogramm abgespult haben. In Albufeira möchten wir uns in allen Bereichen verbessern: Defensivverhalten, Torabschluss, generell an den Details, die Spiele entscheiden können. Natürlich werden wir auch im Fitnessbereich etwas tun, aber der Fokus im Trainingslager wird auf dem Fußballerischen liegen."