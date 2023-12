FC Schalke 04: Neue Chance für S04? Muss Mehmet Can Aydin Trabzonspor verlassen?

Mehmet Can Aydin ist vom FC Schalke 04 an Trabzonspor ausgeliehen. Allerdings hat S04 durchaus Bedarf auf seiner Position. Ergibt sich nun die Möglichkeit einer frühen Rückkehr?

In der Türkei geht das manchmal ganz schnell. Nachdem die türkischen Medien Mehmet Can Aydin noch vor Wochen gelobt hatten, soll der bis zum Saisonende vom S04 an den türkischen Spitzenklub Trabzonspor ausgeliehene Rechtsverteidiger den Verein nun angeblich am besten schon in der Winterpause verlassen.

Das schrieben einige türkische Onlineportale unter Berufung auf Informationen aus Vereinskreisen. Doch was ist dran an dieser Geschichte? Fakt ist: Der 21-Jährige, für den Trabzonspor am Ende der Saison eine Kaufoption über etwa 1,4 Millionen Euro besitzt, hat von den ersten 16 Saisonspielen zehn bestritten.

Das liest sich erstmal nicht so schlecht. Fakt ist auch, dass er bei den letzten drei Partien lediglich auf der Ersatzbank saß. Haben die Schalker, die auf der Position des rechten Verteidigers neben Cedric Brunner sicherlich Bedarf haben, womöglich die Chance, deshalb Aydin schon im Januar zurückzuholen?

Daraus abzulesen, dass Aydin den Klub bereits in der laufenden Transferperiode wieder verlassen soll, scheint aber arg weit hergeholt. Schließlich war Aydin von vornherein klar, dass er sich mit dem erfahrenen dänischen Nationalspieler Jens Stryger Larsen einen Zweikampf um die Position liefern würde. Im Laufe der ersten Serie profitierte der gebürtige Würselener, der in ein Leistungsloch gefallen sein soll, auch von verletzungsbedingten Ausfällen.

Nun kam Larsen in den vergangenen drei Spielen wieder zum Einsatz. Allerdings machte Larsen beim letzten Spiel (2:1) bei Istanbulspor ebenfalls einen haarsträubenden Fehler und soll nun angeblich selbst auf der Abschussliste für den Winter stehen. Deshalb soll in der kommenden Begegnung eine weitere Option auf der rechten Abwehrseite geprüft werden.

Aber Trabzonspor wird die Leihe mit Aydin in dem Wissen eingegangen sein, dass der Vertrag des 32-jährigen Dänen am Ende der Saison ausläuft und nicht verlängert werden soll. Aydin sollte als potenziellen Nachfolger aufgebaut werden. Dass man dieses Vorhaben bereits nach sechs Monaten ad acta legt, obwohl Aydin zu Beginn der Saison durchaus überzeugt hat, erscheint unwahrscheinlich. Selbst in der Türkei.