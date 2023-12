2. Bundesliga: Schalke ab der kommenden Saison häufiger im Free-TV?

Die Spiele des FC Schalke 04 laufen in dieser Saison überwiegend im Bezahlfernsehen. In der kommenden Saison könnten Fans die Königsblauen etwas häufiger im Free-TV sehen.

Wer die 2. Bundesliga im Free-TV verfolgen möchte, der war bislang auf den Spieltermin am Samstagabend angewiesen. Alle weiteren Partien werden bislang ausschließlich im Bezahlfernsehen übertragen.

Das ändert sich zur kommenden Saison, allerdings in geringem Umfang. Denn Sky und RTL haben am Dienstag eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft verkündet. Ein Teil der Kooperation: Pro Saison werden drei Zweitliga-Konferenzen von RTL im Free-TV übertragen.

Sollte der FC Schalke 04 also über den Sommer hinaus im Unterhaus an den Start gehen, können die Fans der Königsblauen darauf hoffen, die Auftritte ihres Teams etwas häufiger ohne kostenpflichtiges Abonnement am Bildschirm zu verfolgen - sofern ein Schalke-Spiel Teil einer der ausgewählten Konferenzen ist.

Darüber hinaus sieht der Deal vor, dass RTL sieben Formel-1-Rennen pro Saison live im Free-TV überträgt, zudem gibt es wöchentlich ein Spiel der Premier League bei RTL+. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sky Deutschland die Rechte an zwei Spielen der Europa League oder der Europa Conference League pro Spielwoche und kann seinen Abonnenten somit jeden Donnerstag weiteren Live-Sport anbieten.

"Die innovative Partnerschaft mit RTL ermöglicht es uns jetzt, noch mehr Zuschauern einige der spannenden Sporterlebnisse zu zeigen, die das brillante Team bei Sky Sport für sie bereithält. Sie bekommen damit einen Einblick in das komplette Angebot eines Abonnements", sagte Barny Mills, CEO von Sky Deutschland.

Der künftige CEO von RTL Deutschland, Stephan Schmitter, ergänzte: "Als Free-TV-Marktführer in Deutschland möchten wir unseren Zuschauern die besten Inhalte anbieten – sowohl auf RTL als auch bei unserem Streamingangebot RTL+. Die neue Content-Partnerschaft mit Sky ist der nächste große Schritt in Richtung unseres Versprechens 'All Inclusive Entertainment', da es unser Fiction- sowie unser Sportangebot rund um Fußball, American Football und Motorsport perfekt ergänzt." (mit sid)