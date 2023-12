Für die Spielvereinigung Greuther Fürth kann das Jahr mit acht Spielen ohne Niederlage enden. Das will der FC Schalke 04 verhindern. Das sagt Fürth-Trainer Zorniger.

Die SpVgg Greuther Fürth ist eines der formstärksten Teams in der 2. Bundesliga. Nach zuvor fünf Zu-Null-Siegen in Serie kassierten die Franken zuletzt in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Magdeburg das 1:1. Es war der erste Gegentreffer nach fast zehn Stunden weißer Weste. Insgesamt stellt man mit 18 Gegentreffern nach dem FC St. Pauli (14) die zweitbeste Defensive der Liga.

Nun geht es zum Jahresabschluss ins Ruhrgebiet. Beim FC Schalke 04 will Fürth mit den Erfolgen der letzten Wochen im Rücken das Jahr 2023 erfolgreich beenden. „Wir fühlen uns in einer Top Verfassung. Ich glaube auch, dass Schalke weiß, dass wir ihnen richtig wehtun können“, gab sich Trainer Alexander Zorniger auf der Pressekonferenz der Franken verständlicherweise selbstbewusst.

Und das trotz des späten Rückschlags gegen den FCM in der Vorwoche. Ein Sonderlob erhielt vor allem die temporeiche Offensive um Torschütze Tim Lemperle und Armindo Sieb. „Wir haben letzte Woche gezeigt, dass wir jederzeit gegen jeden Gegner in der Lage sind, uns Torchancen zu erspielen. Unsere Weihnachts- oder Nikolaus-Flitzer da vorne drin haben richtig für ‚trouble‘ gesorgt“, analysierte Zorniger das Remis gegen Magdeburg und will diese Power auch gegen die Schalker sehen. „Das wollen wir jetzt auch wieder gegen eine Mannschaft, die sich defensiv besser gefunden hat und natürlich in diesem Spiel nochmal rankommen will.“

Mit S04 erwartet der Trainer „eine interessante Mannschaft mit Spielern, die größtenteils höherklassig gespielt haben, es am Anfang der Runde aber nicht auf den Platz gebracht haben. Sie sind sicher nicht auf dem Niveau, auf dem sie sich sehen und wo sie auch hingehören.“ Zuletzt sah Zorniger die Knappen allerdings verbessert: „Aber sie haben sich jetzt ein bisschen besser gefunden. Damit rechnen wir auch.“ Dabei rechnet der 56-Jährige zudem mit einer nach zwei Siegen wieder schnell gesteigerten Erwartungshaltung auf Schalke. Ein Vorteil für den Tabellenvierten? „Egal ob du Hertha oder Schalke heißt, die schauen nach jedem Sieg natürlich sofort: ‚Wie weit ist es denn noch nach vorne?‘ Und da müssen sie natürlich auch über uns gehen“, weiß der gebürtige Schwabe.

Mit einem Sieg auf Schalke könnte das Fürther Kleeblatt den Hamburger SV zumindest für eine Nacht bis zum Samstag vom Relegationsplatz verdrängen. Bei einem Dreier für die Knappen wären es zu Weihnachten nur sechs Zähler Rückstand auf Fürth. Und maximal neun auf Relegationsplatz drei in einer sehr engen 2. Bundesliga...