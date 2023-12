Nicht nur der FC Schalke steht unter Druck, auch der Gegner am Sonntag Hansa Rostock muss punkten, will er ruhige Weihnachten verbringen.

Am Sonntag (13:30 Uhr) muss der FC Schalke 04 bei Hansa Rostock antreten. Im Kellerduell wird Rostock mit einem limitierten Sondertrikot auflaufen.

Denn der 16. Spieltag steht im Zeichen der Zusammenarbeit mit "Plant for Future", einer Umweltschutz-Organisation aus Rostock.

Es gibt nur 1965 dieser Sondertrikots zu kaufen. Vom Verkauf der exklusiven Sondertrikots gehen sieben Euro pro Trikot direkt an "Plant for Future", die damit ihre Waldschutz-Projekt weiter vorantreiben können.

Die Trikots, die 79,90 EUR pro Stück kosten, sind seit Mittwoch (06. Dezember 2023) in sämtlichen Damengrößen (von "S" bis "XXL") sowie Herrengrößen (von "S" bis "4XL") erhältlich. Der Verkauf läuft nur so lange der Vorrat reicht - es wird keine weitere Auflage des Trikots geben.

Die von den Spielern in der Begegnung gegen den FC Schalke 04 getragenen Trikots werden zudem in den kommenden Tagen ebenfalls zugunsten von "Plant for Future" versteigert.

Verzichten muss Rostock in der Partie gegen die Königsblauen auf seinen Abwehrspieler Jasper van der Werff. Der 24-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche während des Trainings an der linken Schulter verletzt. Diagnostiziert wurde eine Schultereckgelenkverletzung. Der Schweizer, der vom SC Paderborn nach Rostock ausgeliehen ist, kam bisher in zwölf von 15 Partien zum Einsatz (zwei Tore).

Die Tageskassen werden nicht geöffnet sein, denn die Rostocker vermeldeten, dass das Stadion ausverkauft ist. Es werden also knapp 29.000 Zuschauer im Stadion sein, darunter etwa 3000 Schalker. Die bisher größte Kulisse hatten die Rostocker im Spiel gegen den FC St. Pauli, damals kamen beim 2:3 27.100 Besucher. Im Durchschnitt begrüßte der Traditionsverein bisher 25.758 Zuschauer pro Partie. Trotz des großen Zuspruchs wurden nur drei der bisherigen acht Heimspiele gewonnen - das macht in der Heimtabelle Platz 16.