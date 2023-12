2. Bundesliga: Ehemaliger Schalke-Coach übernimmt in Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Trainer gefunden. Dimitrios Grammozis soll die roten Teufel aus der Krise führen.

Der 1. FC Kaiserslautern steckt in einer echten Krise. Auch das erste Spiel nach der Entlassung von Dirk Schuster endete im Debakel und ging unter Interimstrainer Niklas Martin mit 1:4 gegen den 1. FC Magdeburg verloren. Es war die vierte Pflichtspiel-Pleite in Serie. Nun hat der FCK einen neuen Cheftrainer vorgestellt - und es ist ein bekannter Name aus dem Revier.

Dimitrios Grammozis steht ab sofort auf dem Betzenberg an der Seitenlinie, das verkündete der Verein am Sonntag. Noch am selben Tag soll der 45-Jährige die erste Trainingseinheit leiten und am Dienstag (18 Uhr) im Pokal gegen Nürnberg bereits sein Debüt geben.

Von 2013 bis 2019 arbeitete sich Grammozis im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum bis zum Trainer der U19 hoch. Seine erste Chance im Profi-Bereich erhielt er beim SV Darmstadt 98, der ihn im Februar 2019 unter Vertrag nahm. Nach dem verpassten Aufstieg trennten sich die Wege im Juni 2020 wieder.

Neun Monate später kehrte der Deutsch-Grieche dann in den Ruhrpott zurück und heuerte bei Noch-Bundesligist FC Schalke 04 an. Auch er konnte das Ruder bei den Knappen jedoch im Saisonendspurt nicht mehr herumreißen und stieg mit Königsblau in die 2. Bundesliga ab.

Nach einem 3:4 gegen Rostock war Schluss auf Schalke

Mit Grammozis ging man anschließend die Mission direkter Wiederaufstieg an. Nach einem 3:4 zuhause gegen Hansa Rostock am 25. Spieltag zog Schalke jedoch die Reißleine und setzte Grammozis nach einem Jahr und vier Tagen Amtszeit im März 2022 vor die Tür. Die Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt auf Rang sechs abgerutscht und hatte einen Rückstand von sechs Punkten auf die Plätze zwei und drei.

Bekanntermaßen übernahm Mike Büskens anschließend das Ruder und rettete S04 doch noch den Aufstieg. Grammozis blieb derweil ohne einen neuen Job - bis zu diesem 3. Dezember 2023, an dem der kriselnde 1. FC Kaiserslautern zuschlägt und dem Trainer eine neue Chance in der 2. Bundesliga gibt.