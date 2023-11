Schalke: In dieser Statistik ist S04 bundesweit Spitze - und RWE vor Bochum

Der FC Schalke 04 dümpelt aktuell in den Niederungen der 2. Bundesliga herum. In einer Statistik ist S04 aber weiterhin bundesweit an der Spitze.

Auch am Freitag beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (18.30 Uhr) wird die Arena des FC Schalke 04 wieder ausverkauft sein. Das war sie in dieser Saison immer. Oder zumindest annähernd, denn das hängt auch stets davon ab, wie viele Anhänger der Gäste mit nach Gelsenkirchen kommen - und ob Restkarten aus dem Auswärtskontingent in den freien Verkauf kommen können.

Ein Zuschauerschnitt von mehr als 61.000 ist jedenfalls für einen Zweitligisten europaweit einmalig. S04 ist damit trotz der sportlichen Misere auf dem besten Weg, den Allzeitrekord für die zweiten Ligen zu brechen.

Und auch auswärts haben die Knappen nichts von ihrer Anziehungskraft für die eigenen Anhänger verloren. Und das trotz beinahe Dauerfrust und Protestaktionen wie der frühzeitigen Abreise der Ultras beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag.

Dennoch führen die auf dem 16. Platz in der 2. Liga stehenden Schalker aktuell bundesweit das Ranking aller deutschen Fußballvereine in der Auswärtsfahrertabelle an. Das Onlineportal "Die falsche 9", das sich im Wesentlichen mit Fußballstatistiken befasst, hat in seiner neuesten Veröffentlichung die Fans der Königsblauen in der bisherigen Saison bundesweit auf dem ersten Platz gelistet, wenn es um die Unterstützung des eigenen Vereins in der Fremde angeht.

Durchschnittlich 6500 Schalke-Fans sahen die Auswärtsspiele des Vereins in dieser Saison bislang in den fremden Stadien. Damit führen die Knappen das Ranking vor dem FC Bayern München an, dessen Spiele bislang von 5983 eigenen Anhängern auswärts verfolgt wurden. Hinter dem HSV folgt der BVB mit 5160 Auswärtsfahren auf dem vierten Rang. Der VfL Bochum ist mit 1914 Fans auf dem 29. Platz. Dazwischen liegt noch Rot-Weiss Essen, dessen Auswärtsspiele in der 3. Liga bislang durchschnittlich 2838 RWE-Fans begleitet haben.

Allerdings ist die Zahl mit Vorsicht zu genießen. "Die falsche 9" teilt selbst mit, dass sie die von den jeweiligen Vereinen mitgeteilt sind und dass es sich oftmals um Schätzwerte handele. Zudem kommt es immer darauf an, wie viele Tickets in den einzelnen Stadien zur Verfügung stehen. So haben die Heimvereine in der Bundesliga oft per se eine höhere Auslastung in den Stadien als zum Beispiel in der 2. Liga und bieten daher weniger Möglichkeiten für Gästefans abseits der obligatorischen zehn Prozent für den Gastverein an weitere Karten zu kommen. Schalke dagegen konnte in Nürnberg und Düsseldorf mit 15.000 eigenen Fans anreisen.

Einen Anhaltspunkt über die Attraktivität der einzelnen Vereine liefern sie aber schon. Das Portal "fussballmafia.de", das ebenfalls eine Auswärtsfahrertabelle erstellt, sieht die Fans von S04 mit durchschnittlich 7150 Anhängern in der Fremde bislang ebenfalls auf der Pole-Position bundesweit in allen Ligen.