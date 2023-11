Der VfL Osnabrück, Aufsteiger und Tabellenletzter der 2. Bundesliga, trennte sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer.

Nach intensiven Gesprächen haben sich die Verantwortlichen und zuständigen Gremien des VfL Osnabrück auf eine Neuausrichtung im Bereich Sport verständigt.

Nach über einem Jahr endet das Engagement von Tobias Schweinsteiger als Cheftrainer des VfL Osnabrück. Interimistisch übernehmen die bisherigen Co-Trainer Martin Heck und Tim Danneberg.

"Tobias hat uns vor rund einem Jahr in einer prekären Situation in der 3. Liga übernommen. Sein Anteil an einer unglaublich erfolgreichen Rückserie und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga ist wahnsinnig groß. Auch deshalb sind wir Tobias zu großem Dank verpflichtet und schätzen ihn für seine Arbeit für den VfL, aber auch für seine herzliche und offene Art als Mensch", sagt Dr. Michael Welling.

Der VfL-Geschäftsführer sprach gemeinsam mit dem Beiratsvorsitzenden Holger Elixmann und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Tobis Eismann am Dienstagmorgen mit Tobias Schweinsteiger und teilten ihm die Entscheidung mit.

Neuausrichtung in sportlicher Administration Zum ereignisreichen Dienstag an der Bremer Brücke gehört auch eine zweite Entscheidung, auf die sich intern und einvernehmlich verständigt wurde. Im Zuge der eingehenden Analyse in den letzten Wochen und Tagen ist der Beirat des VfL Osnabrück zu dem Entschluss gekommen, zusätzlich zum Sportdirektor zukünftig wieder einen Geschäftsführer Sport zu installieren, der die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich tragen wird. Beiratsvorsitzender Holger Elixmann sagt: "Wir haben hier zwei wesentliche Entscheidungen für den VfL und die zukünftige Ausrichtung getroffen. Wir halten den Impuls auf der Trainerposition für notwendig, so schwer uns das auch fällt. Gleichzeitig halten wir es für erforderlich, wieder einen Geschäftsführer für den sportlichen Bereich zu installieren, der zusätzliche Expertise einbringt und mit dem Sportdirektor die wichtigen Weichen für den sportlichen Erfolg stellt und verantwortet."

Der 41-jährige Tobias Schweinsteiger sagte gegenüber "vfl.de" insbesondere in Richtung der Fans: "Ich möchte mich bei allen für das Vertrauen in den letzten 15 Monaten bedanken. Wir haben gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert. Aber leider konnten wir die Erwartung aller nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga nicht erfüllen. Ich wünsche dem Verein, den Fans und der Mannschaft für die restlichen Spiele den maximalen Erfolg."

Schweinsteiger hatte das Amt bei den Osnabrückern Ende August 2022 übernommen und den VfL nach zwei Spielzeiten zurück ins Unterhaus geführt.

Schweinsteiger war der Aufstiegstrainer des VfL Osnabrück

Es war eine tolle Aufholjagd, die die Mannschaft auf Tabellenplatz zwei führte. Schweinsteiger war der Architekt des Erfolgs. In 48 Partien unter seiner Leitung holte das Team im Schnitt 1,6 Punkte. In der laufenden Saison gelang jedoch wettbewerbsübergreifend in 14 Spielen nur ein Sieg gegen den Hamburger SV.

Die Trainerwechsel in der Saison 2023/24 der 2. Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Thomas Reis (Schalke 04). - 27. September 2023. - Nachfolger: Karel Geraerts

2. Jens Härtel (Eintracht Braunschweig). - 23. Oktober 2023. - Nachfolger: Daniel Scherning

3. Tobias Schweinsteiger (VfL Osnabrück). - 14. November 2023. - Nachfolge: noch offen