Schalke: So baute Nürnbergs Tim Handwerker Lino Tempelmann auf

Lino Tempelmann war bei Schalke 04 zuletzt auf dem aufsteigenden Ast. Sein ehemaliger Kumpel Tim Handwerker könnte seinen Anteil haben, wie der Profi des 1. FC Nürnberg verriet.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag (13 Uhr) beim 1. FC Nürnberg antritt, dann ist das nicht nur für die Anhänger der beiden Vereine ein besonderes Spiel. Auch für einige Spieler gibt es ein Wiedersehen mit ihren Ex-Vereinen.

Die bundesweit in Dauer und Dimension einzigartige Fanfreundschaft ist natürlich immer ein Thema, wenn die Königsblauen auf die "Clubberer" treffen. So wird auch vor dem Duell am Samstag wieder auf jegliche Fantrennung verzichtet. Die Umläufe sind komplett geöffnet.

Die Ultras beider Vereine haben bereits eine Choreografie unter dem Motto: "Schalke und Nürnberg - das Beste was es gibt auf der Welt" angekündigt. Es werden gemeinsame Fanschals verkauft.

Aber es kommt eben auch auf dem Rasen für einige Spieler zur Begegnung mit ihren alten Mannschaftskollegen. Auf Seiten des 1. FC Nürnberg haben mit Benjamin Goller, Johannes Geis und Florian Flick gleich drei Profis das S04-Trikot getragen.

Viel Kontakt zwischen Ex-Nürnberger Tempelmann und Handwerker

Beim S04 gibt es einen Spieler mit FCN-Vergangenheit. Lino Tempelmann wechselte vor der Saison von der Noris an die Emscher, um um den Aufstieg in die Bundesliga mitzuspielen. Die Realität sieht anders aus. Während sein Ex-Verein mit 18 Punkten auf dem achten Platz steht, tritt Tempelmann mit den Knappen auf der Stelle.

Das nervt den Neuzugang, der bis zum Sommer vom SC Freiburg nach Nürnberg ausgeliehen war, natürlich. Und so musste ihn ausgerechnet sein früherer Mannschaftskollege Tim Handwerker wieder aufbauen. Er habe mit Tempelmann noch sehr viel Kontakt, verriet Handwerker vor dem Spiel gegen Schalke in einem Interview mit fcn.de. Man habe sogar in dieser Woche vor dem Pokalspiel beim FC St. Pauli, bei dem Tempelmann gesperrt war, noch miteinander telefoniert.

Tempelmann trifft nach Telefonat mit Handwerker gegen 96

Auch sonst tausche man sich regelmässig über alltägliche Themen aus. "Diesmal war ich sozusagen in der aufbauenden Rolle, weil es bei Lino jetzt gerade so ein bisschen doof lief", sagte Handwerker über das Gespräch vor dem Heimspiel der Königsblauen gegen Hannover 96. "Aber ich habe ihm vor dem Hannover-Spiel gesagt, dass sie auch gewinnen können. Man muss erstmal jedes Spiel gewinnen. Und dann hat er zum Glück auch noch ein Tor gemacht."

Handwerker meinte zwar, das habe bestimmt nicht an ihm gelegen. Aber die Unterstützung dürfte dem Schalker Mittelfedspieler sicherlich gut getan haben. Nach seiner guten Vorstellung gegen Hannover dürfte Tempelmann in Nürnberg ins Team zurückkehren - und dort dann im Mittelfeld auf seinen Kumpel Handwerker treffen. Sollte Tempelmann wieder treffen und dem S04 zum so dringend benötigten Sieg verhelfen, kann er sich ja anschließend bei Handwerker revanchieren.