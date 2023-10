FC Schalke: Sieben Wechsel und neue Formation - So geht Geraerts sein Debüt an

Spiel eins für Karel Geraerts. Der FC Schalke 04 tritt ab 13.30 Uhr beim Karlsruher SC an. Der neue Trainer stellt auf sieben Positionen um und setzt auf Dreierkette.

Die Rahmenbedingungen klingen nach Bundesliga: Ausverkauft ist das Zweitligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04 (13.30 Uhr/Sky) schon lange, die 34.000 Zuschauer sollen zusammen mit den KSC-Fans, wenn es nach Trainer Christian Eichner geht, einen "Hexenkessel kreieren". Auf dem Platz stehen klangvolle Namen, zum Beispiel Lars Stindl beim KSC und einige Routiniers im S04-Team. Doch der Blick auf die Tabelle verrät: Der Tabellen-14. KSC empfängt den Drittletzten Schalke. Und der Verlierer muss sich auf Abstiegskampf einstellen.

Das wollen die Königsblauen unbedingt verhindern - und sie haben für diese Mission einen neuen Trainer verpflichtet. Karel Geraerts hat seit zwei Wochen das Sagen bei den Königsblauen, und an einem brisanten Spieltag feiert er seine Premiere. Geraerts hat sich für eine andere Strategie entschieden als sein Vorgänger Thomas Reis: Er setzt in der Verteidigung auf einer Dreier- und nicht mehr auf eine Viererkette. "Die Spieler haben meine Information sehr gut aufgenommen", sagte Geraerts am Freitag. Es könne noch nicht alles perfekt funktionieren, das sei bei einem Misserfolg aber keine Ausrede. "Ich will Siegermentalität sehen", sagte er.

Zwei Personalien waren mit Spannung erwartet worden. Im Tor entschied sich Geraerts für Routinier Ralf Fährmann (35) und gegen Talent Justin Heekeren (22). Im Sturm vertraut er Kapitän Simon Terodde und nicht Sebastian Polter. Im Vergleich zum Hertha-Spiel gibt es sieben Änderungen im S04-Team: Fährmann, Terodde sowie Tomas Kalas, Yusuf Kabadayi, Paul Seguin, Assan Ouedraogo und Bryan Lasme spielen für Heekeren, Polter, Henning Matriciani, Dominick Drexler, Ron Schallenberg, Kenan Karaman und Derry Murkin. Auf der Bank ist etwas mehr Betrieb als unter Reis: die Assistenten Mike Büskens und Matthias Kreutzer sitzen wieder neben ihrem Cheftrainer.

Und wie sieht die Statistik aus? In den vergangenen zehn Spielen blieben die Schalker in Karlsruhe unbesiegt (drei Siege, sieben Unentschieden). Im Hexenkessel Wildpark soll es bei dieser Serie bleiben.

So spielen der KSC und Schalke 04:

KSC: Drewes - Jung, Bormuth, Franke, Herold - Gondorf - Nebel, Wanitzek - Stindl - Matanovic, Schleusener. Trainer: Eichner

Schalke: Fährmann - Cissé, Baumgartl, Kaminski - Murkin, Schallenberg, Tempelmann, Ouwejan - Ouédraogo - Lasme, Terodde. Trainer: Geraerts