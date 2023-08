Schalke: Reis muss beim SV Wehen acht Spieler ersetzen, Murkin gleich dabei

Am Samstag spielt der FC Schalke beim SV Wehen - so ist die Lage vorher bei den Königsblauen.

Der FC Schalke braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Auf dem Transfermarkt gab es in dieser Woche zwei positive Nachrichten. Linksverteidiger Derry Murkin kam, auch Innenverteidiger Tomas Kalas wechselte nach Gelsenkirchen.

Vor dem Spiel am Samstag (2. September, 13:30 Uhr) beim SV Wehen Wiesbaden betont S04-Trainer Thomas Reis mit Blick auf die Kaderchancen des Duos, dass Kalas schon sehr weit sei, es aber noch etwas dauert, um ihn spielfähig zu bekommen. Murkin steht wohl im Aufgebot."

Doch egal wer beim Aufsteiger aufläuft, es zählt derzeit nur ein Sieg, soll der Abstand zu den Aufstiegsplätzen nicht früh sehre groß werden. Reis, der in Wehen mit Dominick Drexler, Leo Greiml, Justin Heekeren, Kenan Karaman, Brian Lasme, Sebastian Polter, Kalas und Ron Schallenberg acht Spieler ersetzen muss, erklärt vor den 90 Minuten: "Es geht darum zu schauen, was für die Mannschaft aktuell am besten ist. Wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen."

Bedeutet: Auch eine angepasste Taktik ist möglich, nach den letzten Auftritten gibt der Coach zu verstehen: "Dass ist nicht begeistert bin, ist ja klar. Die letzten beiden Spiele waren nicht unser Anspruch. Wir arbeiten immer daran, wir waren in einem sehr guten Austausch."

Wobei Reis bei den zahlreichen Ausfällen nicht viele Optionen hat, unter anderem muss er den Stamm-Sechser Ron Schallenberg ersetzen. Sein Ausblick: "Wir haben mit Lino Tempelmann, Paul Seguin, Danny Latza und Niklas Tauer die Möglichkeiten. Das sind die planmäßigen Spieler für diese Position."

Dass die zahlreichen Blessuren auch mit der Trainingsgestaltung zusammenhängen können, das weist Reis von sich, er sagt: "Das sind die normalen Mechanismen. Ich kann behaupten, dass meine Steuerung sehr gut ist. Ich steuere seit Jahren so. Man sollte schon in der Lage sein, 60 bis 90 Minuten pro Tag zu trainieren. Und ich habe aus der Mannschaft nicht eine Rückmeldung, dass ich das Training verändern muss."

So könnte der FC Schalke gegen den SV Wehen spielen

Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Tempelmann, Tauer - Kozuki, Ouedraogo, Kabadayi - Terodde

Es fehlen: Drexler (Faserriss), Greiml (Kreuzbandriss), Heekeren (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Kalas (Trainingsrückstand), Karaman (Faserriss), Lasme (Muskelverletzung), Polter (Risswunde am Fuß), Schallenberg (Rotsperre)