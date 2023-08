Schalke: Vier Ausfälle - so plant Reis für das Heimspiel gegen Kaiserslautern

Schalke 04 hat zuletzt zwei Spieler verpflichtet. Einer wird gegen Kaiserslautern in der Startelf stehen, einer noch nicht im Kader sein.

Der FC Schalke bestreitet am Samstag (5. August, 20:30 Uhr) sein erstes Zweitliga-Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Nach dem spektakulären 3:5 zum Auftakt beim HSV will die Mannschaft von Trainer Thomas Reis nun eine Reaktion zeigen und unter Beweis stellen, dass auch die Defensive funktionieren kann.

Hier muss es so oder so eine Änderung geben, da Ibrahima Cissé nach Gelb-Rot in Hamburg für eine Partie gesperrt ist. Das könnte die Chance für Timo Baumgartl sein, der seit wenigen Tagen beim FC Schalke ist.

Neben Baumgartl hat Schalke am Donnerstag noch Offensivspieler Yusuf Kabadayi vom FC Bayern ausgeliehen. Reis erklärte am Donnerstag auf der Pressekonferenz, wie er für Samstag mit dem Duo plant: "Yusuf hat am Donnerstag schon trainiert, er scheint voll im Saft zu sein. Aber für Samstag ist mir das noch zu früh. Wir schauen dann von Tag zu Tag. Ich denke, er ist schnell auf einem guten Niveau. Und es sieht danach aus, dass Timo in der Abwehr reinkommt. Wir haben ihn geholt, damit er die Abwehr stabilisiert. Auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist."





Mit Blick auf die HSV-Pleite ist klar, wo Reis den Hebel ansetzen wird, er zeigt sich dabei auch selbstkritisch: "Wir haben in Hamburg kollektiv im Defensivverhalten nicht gut gespielt. Wir haben zu viele Tore kassiert, zu viele Chancen zugelassen. In die Kritik nehme ich mich mit ein. Ich bin der Erste, der sich selber hinterfragt. Jetzt müssen wir uns defensiv besser zeigen."

Und am besten das Heimspiel gewinnen, denn der Druck ist sofort da, auch wenn Reis das relativiert: "Wer bei Schalke spielt, der hat immer Druck, für mich ist das positiver Druck. Wir wollten in Hamburg was mitnehmen, das ist uns nicht gelungen. Jetzt geht es ins erste Heimspiel, das wird eine offene Partie, Lautern hat auch nicht gewonnen am ersten Spieltag. Ich bin davon überzeugt, dass es eine tolle Begegnung wird."

So könnten sie spielen: Müller - Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Drexler, Ouedraogo - Karaman, Terodde, Mohr

Diese Spieler fallen aus: Cissé (Gelb-Rot-Sperre), Fährmann (Aufbautraining nach Muskelfaserriss), Greiml (Kreuzbandriss), Heekeren (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)