Schalke: Mehmet Can Aydin wechselt auf Leihbasis zu Trabzonspor

Zweiter Abgang an einem Tag beim FC Schalke. Nach Florian Flick wechselt auch Mehmet Can Aydin.

Nach Florian Flick, der fest zum 1. FC Nürnberg wechselt, hat der FC Schalke am Dienstag auch den Wechsel von Mehmet Can Aydin bestätigt.

Der Rechtsverteidiger wechselt auf Leihbasis für eine Spielzeit in die türkische Süper Lig zu Trabzonspor. Der türkische Spitzenklub sicherte sich zudem eine Kaufoption.

„Memo ist ein junger Spieler, der in seinem Alter möglichst viel Spielpraxis im Profibereich sammeln muss. Die Analyse der vergangenen Spielzeit und der Ausblick auf die aktuelle Saison haben ergeben, dass ein Leihgeschäft der richtige Schritt für alle Seiten ist“, sagt André Hechelmann, portdirektor des FC Schalke 04.

Sein Zusatz: „Wir wünschen Memo für die Saison alles Gute und werden seinen Weg verfolgen.“

Der Außenbahnspieler war im Sommer 2014 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach nach Gelsenkirchen gewechselt. In der Knappenschmiede durchlief der 21-Jährige sämtliche Stationen, ehe er in der Saison 2020/2021 den Sprung zu den Profis schaffte. In der vergangenen Saison lief Aydin 16-mal in der Bundesliga sowie zweimal im DFB-Pokal für die Knappen auf.

In der Summe ist Aydin bereits der 23. Abgang der Schalker in diesem Sommer.

Zugänge: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin), Taylan Bulut, Assan Ouedraogo (beide eigene U19), Marius Müller (FC Luzern), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Lino Tempelmann (SC Freiburg), Timo Baumgartl (PSV Eindhoven)

Abgänge: Can Bozdogan (FC Utrecht), Timothee Kolodziejczak, Nassim Boujellab (Arminia Bielefeld), Maya Yoshida (unbekannt), Kerim Calhanoglu (Greuther Fürth), Jordan Larsson (FC Kopenhagen), Alexander Schwolow (war ausgeliehen von von Hertha BSC), Sepp van den Berg (war ausgeliehen vom FC Liverpool), Moritz Jenz (war ausgeliehen von Celtic Glasgow), Jere Uronen (war ausgeliehen von von Stade Brest), Alex Kral (war ausgeliehen von Spartak Moskau), Eder Balanta (war ausgeliehen von FC Brügge), Tom Krauß (war ausgeliehen von RB Leipzig), Tim Skarke (war ausgeliehen von Union Berlin), Michael Frey (war ausgeliehen von Royal Antwerpen), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Dries Wouters (Lommel SK), Amine Harit (Olympique Marseille), Marius Bülter (TSG Hoffenheim), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga), Marvin Pieringer (1. FC Heidenheim), Mehmet Can Aydin (Trabzonspor / Leihe), Florian Flick (1. FC Nürnberg)