HSV - S04 : Schalke will Hamburg erstmals zum Saisonstart schlagen

Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 steht am Freitag an. Die Bilanz nach 109 Aufeinandertreffen.

Freitagabend (28. Juli, 20.30 Uhr) eröffnen der Hamburger SV und Bundesliga-Absteiger Schalke 04 die 50. Saison der 2. Bundesliga.

Mit den beiden Traditionsvereinen treffen nicht nur zwei der drei großen Aufstiegsfavoriten aufeinander, sondern auch die Zweitligisten mit den meisten Mitgliedern. Schalke hat mit seinen 160.000 Mitgliedern dabei immer noch fast doppelt so viele wie der HSV (88.000).

Viele Augen in Fußballdeutschland werden sich also am Freitag auf das Volksparkstadion richten, wenn der Ball endlich wieder rollt. Zum 110. Mal treffen die beiden Klubs in ihrer Historie aufeinander. Nur wenige Paarungen gab es im Oberhaus öfter (100 Partien), in der 2. Bundesliga wird es nach der Spielzeit 2021/22 erst das dritte Aufeinandertreffen geben.

Und auch in der Schalker Aufstiegssaison eröffneten HSV und S04 die Saison, damals auf Schalke. Simon Terodde hatte die Gastgeber in Führung gebracht (7.), der HSV glich im zweiten Durchgang durch Robert Glatzel aus und siegte in der Schlussphase dank Moritz Heyer und Bakery Jatta mit 3:1.

Noch kein Sieg für S04 über den HSV am ersten Spieltag

Im Rückspiel sicherte Ko Itakura den Schalkern in Hamburg in der 87. Minute einen Zähler (1:1). Am Ende der Saison schaffte Schalke die Zweitligameisterschaft, während der frühere Dino erneut in der Relegation (gegen Hertha BSC) scheiterte.

Die gesamte Pflichtspielbilanz der beiden ist nahezu ausgeglichen, Schalke kann mit 43 Siegen zwei Siege mehr vorweisen als die Hanseaten (41). 25 Mal gab es ein Remis. Zuletzt warten die Königsblauen seit drei Spielen auf einen Sieg über die Norddeutschen.

Auch die Bilanz in Auftaktspielen ist auf Seiten des HSV: Bisher haben die Schalker sechsmal am ersten Spieltag gegen die Hamburger gespielt, mit einem Dreier startete S04 bislang in keinem der Anläufe in die Saison. Das wird die Mannschaft von Trainer Thomas Reis ändern wollen, um beim Kampf um die Rückkehr in die Erstklassigkeit direkt ein Zeichen zu setzen.