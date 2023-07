2. Liga: Nach Abgang vom VfL Bochum - Nächste Verletzung für Horn

Seite: 1 von 1

In diesem Sommer endete das Kapitel VfL Bochum für Jannes Horn endgültig. In einem halben Jahr kam der 26-Jährige gerade einmal auf drei Partien und 85 Minuten Einsatzzeit, ehe er im Winter verliehen wurde. Grund für den schwierigen Start war auch ein Muskelfaserriss, der den Linksverteidiger, der auch im Zentrum spielen kann, die ersten Wochen der Saison zum Zuschauen zwang.

Auch bei seiner anschließenden Leihstation beim 1. FC Nürnberg erwischte es den Defensivmann gleich zu Beginn. Noch vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz musste er mit einer Meniskusverletzung pausieren. Doch Horn kämpfte sich in den letzten Wochen der Saison zurück, wurde zum Stammspieler und überzeugte so sehr, dass der FCN ihn nach der Leihe fest verpflichtete.

Muskelverletzung im tiefen Hüftbereich

Nun allerdings der nächste Rückschlag: Erneut schafft es der Defensivspieler nicht ohne eine Verletzung durch die Vorbereitung. Wie der Club am Dienstag verkündete, hat sich Horn im Trainingslager in Niederösterreich eine Muskelverletzung im tiefen Hüftbereich zugezogen.

Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angabe, erklärte aber, dass Horn „in naher Zukunft noch nicht wieder vollumfänglich zur Verfügung“ stehen wird. Bereits während seiner Zeit beim 1. FC Köln verletzte sich Horn an der Hüfte und laborierte in der Saison 2021/22 insgesamt 161 Tage an diesem Problem.

Auch Ex-Dortmunder Duman fällt erneut aus

Neben Horn fällt auch ein weiterer Spieler mit Revier-Vergangenheit zunächst aus. Der ehemalige Dortmunder Taylan Duman wird ebenfalls die nächste Zeit verpassen. Er zog sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Der 25-Jährige wechselte 2021 aus der U23 von Borussia Dortmund zu den Franken. Nachdem er im ersten Jahr noch regelmäßig spielte, hatte auch er in der vergangenen Saison bereits immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Zunächst zog er sich einen Innenbandanriss im Sprungelenk zu, unmittelbar nach seinem Comeback riss er sich dann das Syndesmoseband. In der Rückrunde verpasste er außerdem zwei Spiele mit muskulären Problemen.

So reichte es wettbewerbsübergreifend nur zu 18 Einsätzen für den Pokalhelden, der den FCN im Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf zunächst in die Verlängerung schoss (90.+3) und anschließend auch im Elfmeterschießen verwandelte. Auch bei ihm spricht der Verein zunächst von einem Ausfall für die "nahe Zukunft"