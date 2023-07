Schalke: Das sagen Reis und Terodde zum Ticket-Wahnsinn

Der FC Schalke 04 hat 2:2 beim 1. FC Bocholt gespielt. Simon Terodde und Thomas Reis sind begeistert von der Euphorie um die Königsblauen.

Zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager nach Mittersill hat der FC Schalke 04 2:2 beim Regionalligisten 1. FC Bocholt gespielt.

Es war das zweite Testspiel vor der Mission Wiederaufstieg. Auch, wenn Schalkes Trainer Thomas Reis gerade mit seiner ersten Mannschaft, die er dann in der Halbzeit komplett wechselte, von der Galligkeit her nicht ganz zufrieden war, geriet er anschließend ins Schwärmen.

Gerne ließ er sich, wie seine Spieler, nach dem Spiel mit den vielen Schalke-Fans unter den 3576 Zuschauern, die den Rasen des Stadions am Hünting gestürmt hatten, ablichten und schrieb Autogramme.

Trotz des Abstiegs ist die Zuneigung der S04-Anhänger zu ihrem Club ungebrochen. Es war ein Vorgeschmack auf das, was die Knappen auch in dieser Saison wieder von ihren Anhängern erwarten können.





Bereits jetzt steht fest, dass in der Vorrunde vorausichtlich alle acht Heimspiele ausverkauft sein werden. Nachdem der Dauerkartenverkauf bei 40.000 Tickets gestoppt wurde, hat der S04 heute binnen zwei Stunden alle noch zur Verfügung stehenden 50.000 Karten verkauft. Fans, die noch kein Ticket haben, können jetzt höchstens noch auf Rückläufer der Gastvereine hoffen.

Das hat natürlich auch die Mannschaft erreicht und von den Socken gehauen. "Unglaublich, was in den letzten wie Jahren hier so passiert ist. Man merkt: Schalke ist ein Traditionsverein, Schalke hält zusammen", sagte Schalkes Torjäger Simon Terodde nach dem Abpfiff bei seinem Heimspiel am Hünting. "Wir haben im letzten Jahr noch alles versucht, das Ruder nochmal herumzureißen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber man merkt, die Fans stehen hinter uns. Das ist sensationell. Was soll ich dazu sagen? Ich bin sprachlos."

Aber man muss der Euphorie auch gerecht werden. Das ist ein Druck, den ich sehr, sehr gerne habe, weil wir tolle Fans haben. Thomas Reis

Auch Schalkes Trainer Thomas Reis ist begeistert: "Es ist einfach gigantisch. Seit ich hier bin, ist es Wahnsinn, was für eine Euphorie herrscht." Er weiß natürlich auch, dass diese Zuneigung auch eine Erwartung schafft: "Aber man muss der Euphorie auch gerecht werden. Das ist ein Druck, den ich sehr, sehr gerne habe, weil wir tolle Fans haben."

Er lese ohnehin viel und bekomme daher auch viel mit, wie die Stimmung so ist. Dieser Kartenverkauf zeige, dass alle heiß sind auf die Saison. "Wir wissen, dass wir super Rahmenbedingungen haben werden und wir müssen schauen, dass wir das Feuer vom Platz auf die Zuschauer übertragen."