Schalke findet neuen Ärmelsponsor - Trikotbrust noch blank

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Ärmelsponsor vorgestellt. Noch unklar ist, welches Logo künftig auf der Trikotbrust zu sehen ist.

Auf der Suche nach Sponsoren für die kommende Saison hat der FC Schalke 04 Vollzug gemeldet - zumindest was den Ärmel der Trikots der Königsblauen betrifft.

Das Unternehmen Hülsta wird künftig sein Logo an dieser Stelle präsentieren. Das teilte S04 an diesem Mittwoch mit. Beide Parteien haben sich auf einen Vertrag bis 2026 geeinigt. Zu den finanziellen Details der Partnerschaft machte der Revierklub keine Angaben.

Bei Hülsta handelt es sich um einen Möbelhersteller aus Stadtlohn, der sich bereits seit drei Jahren als Sponsor bei den Schalkern engagiert. Nun wurde die Zusammenarbeit ausgeweitet.

"Als strategischer Partner des S04 hat hülsta bereits mit tollen Ideen viele Hospitality-Bereiche in unserer VELTINS-Arena wesentlich mitgestaltet. Das Design und die Qualität der Einrichtungen haben uns stets überzeugt", lässt sich Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder in einer Klubmitteilung zitieren. "Daher freue ich mich sowohl über das hülsta-Logo auf dem Trikotärmel der Knappen als auch über die weiteren gemeinsamen Projekte in der VELTINS-Arena und der Schalker Geschäftsstelle."

Schalke: Noch kein neuer Trikotsponsor

In der Rückrunde der vergangenen Saison zierte das Logo der Whitefield-Group den Trikotärmel der Gelsenkirchener, das wiederum von Harfid übernommen hatte.

"Der FC Schalke 04 hat eine große und leidenschaftliche Fanbasis - lokal wie national. Mit dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet verbindet uns eine jahrzehntelange Freundschaft", erklärt Hülsta-CEO Thomas Knecht. "Die vergangenen Jahre waren geprägt von gegenseitigem Vertrauen und tollen gemeinsamen Projekten. All das hat uns motiviert, die Partnerschaft auszubauen."

Noch offen ist, wer zur kommenden Zweitliga-Saison das Trikotsponsoring bei Schalke übernimmt. Meinauto.de nimmt die Werbefläche künftig nicht mehr ein. Die Verhandlungen mit Hydrogen Deutschland als möglicher Nachfolger waren gescheitert.