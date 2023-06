2. Liga: 42 Spiele für Schalke II - Hannover schnappt sich Topspieler der 3. Liga

Hannover 96 hat das Tauziehen um einen der begehrtesten Drittligaspieler der vergangenen Saison gewonnen.

Hannover 96 verpflichtet Brooklyn Ezeh. Der 22-jährige Linksverteidiger wechselt von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden an den Maschsee. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag mit einem zusätzlichen Jahr als Option.

Ezeh, der in der letzten Serie in 36 Pflichtspiele drei Tore erzielte und acht weitere Treffer vorbereitete, war vielleicht der beste Linksverteidiger der vergangenen Drittliga-Saison. Dementsprechend glücklich ist 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Mit Brooklyn haben wir einen der talentiertesten und begehrtesten Spieler der abgelaufenen Drittligasaison von uns überzeugen und für uns gewinnen können. Er verfügt über eine extrem gute Physis und einen starken linken Fuß. Seine Fähigkeiten hat er im Laufe der vergangenen Saison und in beeindruckender Weise in den Relegationsspielen gezeigt. Mit Derrick Köhn und Brooklyn sind wir auf der linken Seite für die neue Saison extrem gut besetzt."

Ezeh ergänzt: "Hannover 96 hat sich extrem um mich bemüht. Die Verantwortlichen haben mir aufgezeigt, dass sie einen klaren Plan mit mir verfolgen. Ich freue mich, mich in einer neuen Liga beweisen und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Von der Mannschaft habe ich schon sehr viel Gutes gehört und kann es kaum erwarten, die Jungs endlich kennenzulernen."

Als Zweitliga-Aufsteiger nach Hannover - Ezeh hat auch Schalke-Vergangenheit

Der gebürtige Hamburger durchlief bis zur U19 das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV, ehe er 2019 in die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 wechselte. Dort gelang Ezeh ein Jahr später auch der Sprung in den Herrenbereich. Bis Januar 2020 lief der Linksverteidiger für die U23 der Gelsenkirchener auf. 42 Spiele absolvierte er für die zweite Mannschaft des Zweitligisten aus dem Ruhrgebiet.

Es folgten ein halbjähriges Engagement bei Viktoria Berlin und im Sommer 2022 schließlich der Wechsel zum SV Wehen Wiesbaden. Dort überzeugte Ezeh nicht nur in der regulären Saison mit starken Leistungen, zwei Toren und sechs Vorlagen, sondern auch in der Aufstiegsrelegation gegen Arminia Bielefeld. Die Wiesbadener setzten sich mit zwei Siegen, zu denen der 22-Jährige zwei weitere Vorlagen beisteuerte, gegen die Ostwestfalen durch. Nun gibt es für Ezeh mit Wehen Wiesbaden ein Wiedersehen - in der 2. Bundesliga im Trikot von Hannover 96.