Schalke: Perfekt - nach Schallenberg kommt der nächste Mittelfeldmann

Schalke 04 hat den zweiten externen Zugang bestätigt. Er kommt von Union Berlin.

Nach Ron Schallenberg (SC Paderborn) hat der FC Schalke einen weiteren Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen.

Paul Seguin wechselt von Union Berlin zum FC Schalke 04. Der 28-Jährige, der der zweite externe Zugang der Königsblauen ist, hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 unterschrieben. Über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten alle Parteien Stillschweigen.

„Wir freuen uns, dass wir Paul für Schalke gewinnen konnten. Er bringt ein breites Fähigkeitenprofil für seine Position mit, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Seine Stärken liegen dabei in seinem hohen Spielverständnis, er kann mit seinem mutigen Passspiel aussichtsreiche Angriffssituationen für unsere Mannschaft schaffen“, erklärt S04-Sportdirektor André Hechelmann.

Schalke-Trainer Thomas Reis ergänzt: „Paul besitzt eine schnelle Auffassungsgabe für Räume und Laufwege, kann so in der Tiefe Möglichkeiten für uns schaffen. Genau diese Fähigkeiten werden wir brauchen, um uns Torchancen zu erspielen und letztlich zu verwerten. Er weiß aus seiner Zeit in Fürth, was es heißt, im Aufstiegskampf die Nerven zu bewahren und den Sprung in die Bundesliga zu schaffen."

20 Mal kam Seguin in der letzten Saison für Union Berlin zum Einsatz (ein Treffer, drei Vorlagen), meist als Joker. Wie man in die Bundesliga aufsteigt, weiß Seguin auch. Mit Greuther Fürth gelang ihm in der Spielzeit 2020/21 der Sprung von der 2. Bundesliga ins Fußball-Oberhaus.

Der Spieler kann den Start kaum erwarten: "Die sportliche Leitung hat in den Gesprächen einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit dem Team hier auf Schalke gehen möchte. Ich freue mich darauf, vor den emotionalen Schalke-Fans in der Arena auflaufen zu dürfen.“

Zwei externe Neue, für beide zahlte Schalke eine Ablöse. Durch die Verkäufe von Can Bozdogan und Jordan Larsson steht jedoch Geld zur Verfügung. Zudem dürften auch Marius Bülter und Rodrigo Zalazar bald Geld in die S04-Kasse spülen.

Zugänge: Ron Schallenberg (SC Paderborn), Paul Seguin (Union Berlin), Taylan Bulut, Assan Ouedraogo (beide eigene U19)

Abgänge: Can Bozdogan (FC Utrecht), Timothee Kolodziejczak, Nassim Boujellab, Maya Yoshida (alle unbekannt), Kerim Calhanoglu (Greuther Fürth), Jordan Larsson (FC Kopenhagen), Alexander Schwolow (war ausgeliehen von von Hertha BSC), Sepp van den Berg (war ausgeliehen vom FC Liverpool), Moritz Jenz (war ausgeliehen von Celtic Glasgow), Jere Uronen (war ausgeliehen von von Stade Brest), Alex Kral (war ausgeliehen von Spartak Moskau), Eder Balanta (war ausgeliehen von FC Brügge), Tom Krauß (war ausgeliehen von RB Leipzig), Tim Skarke (war ausgeliehen von Union Berlin), Michael Frey (war ausgeliehen von Royal Antwerpen)