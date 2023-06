2. Liga: Braunschweig holt Stürmer von einem Drittliga-Absteiger

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat einen Stürmer von einem Drittliga-Absteiger verpflichtet.

Eintracht Braunschweig hat nach der Verpflichtung von Trainer Jens Härtel - RevierSport berichtete - nun auch den ersten Spieler an Land gezogen. Er kommt von einem künftigen Viertligisten.

Die Braunschweiger nehmen Johan Gómez unter Vertrag. Der Offensivspieler wechselt vom FSV Zwickau an die Hamburger Straße und unterzeichnet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Während es für Zwickau in die Regionalliga geht, spielt Gomez demnächst 2. Bundesliga.

"Johan hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt und soll bei uns den nächsten Schritt machen. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und erweitert damit unsere Optionen im Angriff. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und sind froh, dass er ab dem Trainingsauftakt Teil unseres Kaders sein wird", freut sich Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann über den ersten externen Neuzugang der neuen Saison. Zuvor hatte Rami Zouaoui (eigene U19-Mannschaft) einen Profivertrag für 2023/2024 unterschrieben. Yannik Bangsow (war an Alemannia Aachen ausgeliehen) kehrt nach Braunschweig zurück.

Der 21-jährige Amerikaner Gomez wechselte 2019 nach Europa und schloss sich der Jugend des FC Porto an. Über dessen B-Mannschaft wechselte Gómez zur Spielzeit 2021/2022 zu Drittligist FSV Zwickau, für den er seither spielte. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 35 Ligapartien, in denen ihm sechs Treffer und eine Torvorlage gelangen. Insgesamt kann der in Texas geborene Angreifer auf 69 Einsätze in der 3. Liga zurückblicken (zwölf Tore, drei Torvorlagen).

Eintracht Braunschweig: Vorfreude bei Gomez, acht Mann gehen

Bei seiner Vertragsunterzeichnung beim Zweitligisten aus Niedersachsen ergänzte Gómez: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf den nächsten Schritt in meiner Karriere. Eintracht Braunschweig ist ein großer Verein mit viel Tradition und ich bin bereit, alles für die Mannschaft zu geben."

Mit Bryan Henning, Tarsis Bonga und Enrique Peña Zauner haben drei Spieler die Eintracht mit unbekanntem Ziel verlassen. Hinzu gesellen sich die bisher ausgeliehenen Akteure Linus Gechter (Hertha BSC), Filip Benkovic (Udinese), Eita Endo (Union Berlin), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg) und Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig).