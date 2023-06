Eintracht Braunschweig: Offiziell! Der neue Trainer ist da

Eintracht Braunschweig hat nur wenige Tage nach der Trennung von Michael Schiele einen neuen Trainer präsentiert.

Eine gute Stunde nach der exklusiven RevierSport-Meldung, dass Jens Härtel neuer Trainer von Eintracht Braunschweig werden könnte, machte es der Zweitligist offiziell: Der 54-jährige Fußballlehrer unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 an der Hamburger Straße. Er wird der Nachfolger von Michael Schiele von dem sich die Eintracht erst am Freitag getrennt hatte.

Der ehemalige Fußballprofi (91 Einsätze in der 2. Bundesliga für den FSV Zwickau und den SV Babelsberg) begann seine Trainerlaufbahn beim Berliner AK, ehe er über die U19 von RB Leipzig Chef-Trainer beim 1. FC Magdeburg wurde. Den FCM betreute Härtel mehr als vier Jahre lang von 2014 bis 2018 und führte den Verein in dieser Zeit von der Regionalliga Nordost bis in die 2. Bundesliga. Zuletzt stand Härtel von Januar 2019 bis zum November 2022 beim F.C. Hansa Rostock an der Seitenlinie, auch mit der Kogge konnte er ins deutsche Fußball-Unterhaus aufsteigen. Seine Fußballlehrerlizenz erhielt er an der Hennes-Weisweiler-Akademie im März 2011.

"Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt. Er bringt die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und werden damit direkt loslegen", sagt Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei der Eintracht, zur Neubesetzung auf der Trainerbank.

Jens Härtel ergänzt: "Ich freue mich, Teil von Eintracht Braunschweig und damit eines besonderen Traditionsvereins zu werden und kann es kaum erwarten, die Mannschaft, Mitarbeiter und Fans kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten."