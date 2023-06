S04: Schalke 04 stellt am Freitag neuen Sportdirektor vor

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 stellt an diesem Freitag (10.00 Uhr) einen neuen Sportdirektor vor.

Der Klub verschickte am Mittwochabend eine Einladung zu einer Medienrunde mit Vorstandsmitglied Peter Knäbel sowie dem Neuen, dessen Name noch nicht genannt wurde. Medienberichten zufolge soll André Hechelmann (38), der bisherige Chefscout, die Mannschaft des Absteigers für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga umbauen. Eine Bestätigung von Schalke gibt es dafür nicht.

Der Sportdirektoren-Posten beim Revierclub war seit Ende Oktober und dem Abschied von Rouven Schröder, der mittlerweile bei RB Leipzig unter Vertrag steht, verwaist.