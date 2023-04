Zweitligist 1. FC Magdeburg kann sich auf seinen Abwehrchef Daniel Heber verlassen. Der Wintertransfer hat sich für den FCM mehr als ausgezahlt.

Seit dem 24. Januar 2023 steht Daniel Heber beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag. Der ehemalige Kapitän und Aufstiegsheld von Rot-Weiss Essen wechselte in der Winterpause in die 2. Liga – zu seinem Ex-Trainer Christian Titz.

Für viele FCM-Fans war der 28-jährige Innenverteidiger, der zuvor erst ein halbes Jahr im Profifußball spielte, ein unbeschriebenes Blatt. Doch der zweikampfstarke und robuste Abwehrspieler setzte sich direkt durch und avancierte zum Stammspieler und Leistungsträger. Von zwölf Partien stand er elfmal von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Rasen, nur eine Partie fehlte er aufgrund eines Platzverweises (Gelb-Rot).

In diesen elf Partien holte Magdeburg fünf Siege, drei Remis und kassierte nur drei Pleiten. Keine schlechte Bilanz – vor allem, weil die Titz-Elf nach der Winterpause noch zwischen Platz 17 und 18 pendelte. Mittlerweile sind die Magdeburger Zwölfter und haben sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – auch dank Heber.

Beim 2:1-Sieg in Braunschweig am Samstagabend wurde der gebürtige Neusser von "Sky"-Experte Torsten Mattuschka in den höchsten Tönen gelobt. Der Ex-Profi sagte während des zweiten Durchgangs:

"Magdeburg hat in der nicht einfachen Situation, in der sie sich befunden haben, einen Spieler aus Liga drei geholt. Wenn das nicht funktioniert, dann sagt jeder: 'Wie kann man einen Spieler aus der 3. Liga holen? Wir brauchen andere Qualität.' Aber der Junge macht es überragend. Er spielt jedes Spiel, fast immer durch – ein überragender Transfer! Christian Titz kannte ihn und er wusste, was er bekommt."

Für Rot-Weiss Essen bestritt Heber von 2018 bis Januar 2023 insgesamt 157 Pflichtspiele (12 Tore, 12 Vorlagen). Der schnelle, moderne Innenverteidiger hatte mit seinen Leistungen einen großen Anteil am Meistertitel und führte seine Mannschaft im Mai 2022 als Kapitän zum ersehnten Aufstieg in die 3. Liga.

Dort offenbarte Heber zunächst Startschwierigkeiten, ehe er sich deutlich stabilisierte. Beim 1. FC Magdeburg hingegen wusste er auf Anhieb zu überzeugen.