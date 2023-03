2. Bundesliga: Nächste Entlassung! Nach Sportchef geht auch der Trainer

Elf Spieltage vor Toreschluss in der 2. Bundesliga versucht Arminia Bielefeld noch einmal alles: Nach dem Sportchef muss auch der Trainer gehen.

Rund 24 Stunden nach der Freistellung seines langjährigen Sportchefs Samir Arabi hat Arminia Bielefeld auch Trainer Daniel Scherning vor die Tür gesetzt.

"Die Entscheidung ist uns nach vertrauensvollen Gesprächen mit Daniel Scherning alles andere als leichtgefallen. Für uns ist sie nach umfangreicher Analyse leider alternativlos.

Mit 21 Punkten aus 23 Spielen ist unser Klassenerhalt gefährdet, weil wir gerade auch in der Rückrunde nicht ausreichend gepunktet haben. Insbesondere die Eindrücke und der Verlauf des Spiels am vergangenen Sonntag in Braunschweig sind für uns bedauerlicherweise Anlass gewesen, eine Entscheidung treffen zu müssen.

Für uns alle bei Arminia Bielefeld gilt: Unserem Ziel Klassenerhalt ist alles unterzuordnen. Uns bleiben elf Spiele, um den direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu sichern", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bielefelder Geschäftsführung und des Aufsichtsrats.

Die entlassenen 2. Liga-Trainer in der laufenden Saison: Uli Forte (Arminia Bielefeld) Marc Schneider (Greuther Fürth) Alois Schwartz (SV Sandhausen) Robert Klauß (1. FC Nürnberg) Timo Schultz (FC St. Pauli) Markus Weinzierl (1. FC Nürnberg) Jens Härtel (Hansa Rostock) Daniel Scherning (Arminia Bielefeld)

Scherning zeigte durchaus Verständnis für seine Beurlaubung und sagte: "Wir haben es nicht geschafft, mit einer besseren Punkteausbeute einen Abstand nach unten zu legen. Dass die Verantwortlichen nun etwas verändern wollen, respektiere ich. Ich danke allen Verantwortlichen bei der Arminia für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich drücke die Daumen für einen erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft wird das packen."

Der DSC Arminia dankt Daniel Scherning für sein besonderes Engagement in den vergangenen Monaten und wünscht ihm alles Gute. Scherning war seit dem 18. August 2022 Cheftrainer von Arminia Bielefeld und bereits vorher über neun Jahre als Spieler und Trainer im Nachwuchsbereich der Arminia aktiv.

Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Sebastian Hille und Danilo de Souza die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen.