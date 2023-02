1. FC Nürnberg: Wahnsinn! Neu-Trainer schießt gegen Ex-Coach

Über die Pressekonferenz von Dieter Hecking, dem neuen Cheftrainer des 1. FC Nürnberg, wird am 21. Februar 2023 viel geredet. Warum? Er schoss gegen seinen Vorgänger.

Nach dem 0:5 des 1. FC Nürnberg beim 1. FC Heidenheim trennte sich der "Club" vom bisherigen Cheftrainer Markus Weinzierl. Der Nachfolger war in Sportvorstand Dieter Hecking schnell gefunden. RevierSport berichtete.

Und, siehe da: Bei seiner Antritts-Pressekonferenz als FCN-Coach knöpfte sich Hecking gleich mal seinen Vorgänger Weinzierl, den er einst persönlich verpflichtete, vor. Hecking legte los: "Ich bin im Auto zur Erkenntnis gekommen: Es ist wenig. Wir haben nicht nur in Heidenheim, sondern vorher auch schon mutlos agiert. Die Mannschaft kann besser Fußball spielen als sie es tut. Ein 'Weiter so' durfte es nicht geben."

Und weiter: "Wenn ich unsere Aufstellung sehe, dass wir mit vier Sechsern spielen, dann entspricht das nicht meiner Einschätzung des Kaders. Wir haben zehn Offensivspieler. Ich habe einen anderen Ansatz: Ich meine, dass Offensivspieler auf den Platz gehören." Doch Hecking sollte sich auch mal hinterfragen, warum er Defensivspezialist Weinzierl einst ins Frankenland lotste, oder?

Eher nicht, denkt wohl Hecking, der seine Kritik gegen Ex-Schalke-Trainer Weinzierl ausführte und noch sagte: "Ich sehe, dass wir mit einem Auto in die Sackgasse reinfahren und die Wand ist kurz davor. Ich bin keiner, der wartet, bis das Auto vor die Wand fährt."

Jetzt übernimmt also der 58-jährige Hecking das "Auto" Nürnberg und soll die "Clubberer" zum Klassenerhalt führen. Sollte dies misslingen, dann dürften wohl auch die Tage von Trainer und Sportvorstand Hecking beim FCN gezählt sein.

Stichwort Tage: Der 48-järhige Weinzierl zeigte sich nach seiner Entlassung gegenüber "Bild" von seiner Entlassung enttäuscht und überrascht. Er meinte: "Es gab gestern noch in Heidenheim die klare Ansage, dass ich gegen Sandhausen auf der Bank sitze. Was dann am Abend und in der Nacht noch passierte, dass Dieter Hecking seine Meinung änderte, kann ich nicht nachvollziehen. Die Führungsspieler haben sich auf jeden Fall nicht gegen mich ausgesprochen." Aber Sportvorstand Hecking, der nun das Ruder übernommen und gegen seinen Vorgänger ausgeteilt hat.