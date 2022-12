Schultz-Nachfolge: Zwei Drittliga-Erfolgstrainer bei St. Pauli im Gespräch

Nach der Trennung von Timo Schultz sind beim Zweitligisten FC St. Pauli zwei Erfolgstrainer aus der 3. Liga bei den Hamburgern im Gespräch.

Kaum ist Timo Schultz nicht mehr Trainer des FC St. Pauli, schon brodelt die Gerüchteküche, wer denn dessen Nachfolger werden soll. Das Hamburger Abendblatt bringt dabei den ehemaligen Bundesliga-Trainer Florian Kohfeldt ins Gespräch, transfermarkt.de nennt noch den Namen Michael Wimmer, zuletzt Trainer beim VfB Stuttgart.

Doch die Verantwortlichen des FC St. Pauli blicken offenbar auch in die 3. Liga. Laut tm.de habe der Zweitligist Interesse an einer Verpflichtung von Horst Steffen. Der 53-Jährige war im vergangenen Sommer nach vier Jahren im Amt mit der SV Elversberg in die 3. Liga aufgestiegen und führt mit einer Wahnsinnsbilanz von 41 Punkten aus 17 Spielen die Tabelle an. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt bereits zehn Punkte.

Der gebürtige Krefelder hatte von 1996 bis 2003 beim MSV Duisburg gespielt und dort auch seine Karriere beendet. Zwischen 2006 und 2009 arbeitete er bei den Zebras für die damals noch existierende zweite Mannschaft und die U19. Über die Jugend von Borussia Mönchengladbach, die Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und den Chemnitzer FC führte ihn sein Weg letztendlich ins Saarland, wo am 29. Oktober 2018 mit seiner Verpflichtung eine Erfolgsgeschichte begann.

Steffens Vertrag bei den Elversbergern läuft im Sommer aus.

Ebenfalls im Gespräch ist laut „Hamburger Abendblatt“ Thomas Stamm, Trainer der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Der gebürtige Züricher ist seit 2015 im Breisgau tätig, trainierte sechs Jahre lang die U19, ehe er im Sommer 2021 die U23 für den nach Düsseldorf gewechselten Christian Preußer übernommen hatte. Er gilt jedoch als möglicher Nachfolger von Christian Streich, sollte dieser beim SC Freiburg irgendwann die Segel streichen.

St. Pauli hatte seinen bisherigen Trainer Timo Schutz am Dienstagmittag freigestellt. Das Präsidium sei damit einstimmig der Empfehlung der sportlichen Leitung gefolgt. Co-Trainer Fabian Hürzeler wird zunächst das Training leiten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Hamburger stehen derzeit auf dem 15. Tabellenrang - punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang. Im Januar diesen Jahres war Schultz’ Vertrag noch verlängert worden, damals als Tabellenführer in der 2. Bundesliga.