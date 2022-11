Herbstmeister-Orakel der 2. Bundesliga: 17 von 41 stiegen als Meister auf

Darmstadt 98 ist zum ersten Mal Herbstmeister der eingleisigen 2. Fußball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann am Donnerstag zum Abschluss des 16. Spieltages bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 1:0. Damit verteidigen die Lilien (35 Punkte) einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde die Spitzenposition.

Verfolger Hamburger SV verlor am Mittwochabend sein Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth mit 0:1 (0:1) und rangiert mit 31 Zählern auf Platz zwei. Dritter ist der 1. FC Heidenheim mit 30 Punkten.

In 17 von 41 Fällen seit der Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga im Jahr 1981 erwies sich der Herbstmeistertitel auch als gutes Omen für einen späteren Meistertitel im Liga-Unterhaus - immerhin eine Quote von 39 Prozent. In 27 Fällen (Quote: 65 Prozent) reichte es zum direkten Aufstieg. - Der Überblick über die Herbstmeister, die Titelträger und die direkten Mitaufsteiger am Saisonende seit 1981:

Saison: Herbstmeister - Meister (direkter Mitaufsteiger)

1981/1982: FC Schalke 04 - FC Schalke 04 (Hertha BSC)

1982/1983: Kickers Offenbach - SV Waldhof Mannheim (Kickers Offenbach)

1983/1984: FC Schalke 04 - Karlsruher SC (FC Schalke 04)

1984/1985: Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg (Hannover 96)

1985/1986: FC Homburg - FC Homburg (Blau-Weiß 90 Berlin)

1986/1987: Hannover 96 - Hannover 96 (Karlsruher SC)

1987/1988: Stuttgarter Kickers - Stuttgarter Kickers (FC St. Pauli)

1988/1989: Blau-Weiß 90 Berlin - Fortuna Düsseldorf (FC Homburg)

1989/1990: 1. FC Saarbrücken - Hertha BSC (SG Wattenscheid 09)

1990/1991: MSV Duisburg - FC Schalke 04 (MSV Duisburg)

1992/1993: SC Freiburg - SC Freiburg (MSV Duisburg, VfB Leipzig)

1993/1994: VfL Bochum - VfL Bochum (Bayer 05 Uerdingen, 1860 München)

1994/1995: VfL Wolfsburg - Hansa Rostock (FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf)

1995/1996: VfL Bochum - VfL Bochum (Arminia Bielefeld, MSV Duisburg)

1996/1997: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Kaiserslautern (VfL Wolfsburg, Hertha BSC)

1997/1998: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (SC Freiburg, 1. FC Nürnberg)

1998/1999: SSV Ulm 1846 - Arminia Bielefeld (SpVgg. Unterhaching, SSV Ulm 1846)

1999/2000: 1. FC Köln - 1. FC Köln (VfL Bochum, Energie Cottbus)

2000/2001: 1. FC Nürnberg - 1. FC Nürnberg (Borussia Mönchengladbach, FC St. Pauli)

2001/2002: FSV Mainz 05 - Hannover 96 (Arminia Bielefeld, VfL Bochum)

2002/2003: 1. FC Köln - SC Freiburg (1. FC Köln, Eintracht Frankfurt)

2003/2004: Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg (Arminia Bielefeld, FSV Mainz 05)

2004/2005: MSV Duisburg - 1. FC Köln (MSV Duisburg, Eintracht Frankfurt)

2005/2006: Alemannia Aachen - VfL Bochum (Alemannia Aachen, Energie Cottbus)

2006/2007: Karlsruher SC - Karlsruher SC (Hansa Rostock, MSV Duisburg)

2007/2008: Borussia Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach (1899 Hoffenheim, 1. FC Köln)

2008/2009: FSV Mainz 05 - SC Freiburg (FSV Mainz 05)

2009/2010: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Kaiserslautern (FC St. Pauli)

2010/2011: FC Erzgebirge Aue - Hertha BSC (FC Augsburg)

2011/2012: Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth (Eintracht Frankfurt)

2012/2013: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC (Eintracht Braunschweig)

2013/2014: 1. FC Köln - 1. FC Köln (SC Paderborn)

2014/2015: FC Ingolstadt - FC Ingolstadt 04 (Darmstadt 98)

2015/2016: SC Freiburg - SC Freiburg (RB Leipzig)

2016/2017: Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart (Hannover 96)

2017/2018: Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf (1. FC Nürnberg)

2018/2019: Hamburger SV - 1. FC Köln (SC Paderborn, Union Berlin)

2019/2020: Arminia Bielefeld - Arminia Bielefeld (VfB Stuttgart)

2020/2021: Hamburger SV - VfL Bochum (SpVgg Greuther Fürth)

2021/2022: FC St. Pauli - Schalke 04 (VfB Stuttgart)

2022/2023: Darmstadt 98 - ???

Die Saison 1991/1992 ist nicht aufgeführt, da damals aufgrund der Aufnahme von sechs Mannschaften aus der DDR-Oberliga in einem veränderten Modus mit zwei Gruppen und später einer Auf- und einer Abstiegsrunde gespielt und kein Herbstmeister ermittelt wurde.