In der 2. Bundesliga standen am Sonntag drei Partien an. Der 1. FC Kaiserslautern und der SV Darmstadt lieferten ein Spektakel.

Der SV Darmstadt hat den möglichen Sprung auf dritten Rang der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht musste sich am Sonntag beim Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung mit einem 3:3 begnügen. Damit wuchs der Rückstand auf die beiden vom SC Paderborn und Hamburger SV belegten direkten Aufstiegsplätze auf vier und drei Punkte an. Nach einer imposanten Schlussphase mit Toren von Kenny Redondo (74./87.) und Mike Wunderlich (77./Foulelfmeter) schien Kaiserslautern gar einem Sieg nahe, ehe Aaron Seydel in der Nachspielzeit zum Ausgleich traf. Für den FC St. Pauli geht das Warten auf einen Erfolg vorerst weiter. Beim 1:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen blieben die Hamburger zum bereits vierten Mal in Serie ohne Sieg. Für den einzigen Dreier in einem Sonntagsspiel sorgte der 1. FC Magdeburg. Dank des späten Tores von Moritz Kwarteng (86.) gelang ein 2:1 (1:0) über die SpVgg Greuther Fürth und damit der Sprung auf Rang 15.

