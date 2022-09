VfL Bochum: Letzter Abgang wurde auch fündig - in der 2. Bundesliga

Nun hat auch der letzte Abgang des VfL Bochum einen neuen Verein gefunden. Alle 14 Spieler stehen nun wieder unter Vertrag.

Der VfL Bochum muss einen großem Umbruch bewältigen. 14 Spieler haben den VfL im Sommer nach dem geglückten Klassenerhalt verlassen. Nun wurde mit Herbert Bockhorn auch der letzte Abgang fündig.

Er wechselt zum Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. Da er vertragslos war, konnte er auch nach dem Ende des Transferfensters am 1. September (18 Uhr) noch verpflichtet werden.

Die Magdeburger, die in den ersten Partien zu viele Gegentreffer hinnehmen mussten, haben neben Bockhorn auch noch Cristiano Piccini verpflichtet. Der 29-Jährige war zuletzt vereinslos und stand bis Mitte Juli 2022 beim serbischen Top-Verein Roter Stern Belgrad unter Vertrag.

Alle VfL-Abgänge in der Übersicht Armel Bella-Kotchap (FC Southampton), Maxim Leitsch (FSV Mainz 05), Sebastian Polter (Schalke 04), Milos Pantovic (Union Berlin), Jürgen Locadia (Persepolis FC), Danny Blum (APOEL Nikosia), Robert Tesche (VfL Osnabrück), Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Tom Weilandt (Greifswalder FC), Moritz Römling (Rot-Weiss Essen, Leihe), Luis Hartwig (SKN St. Pölten / Leihe), Herbert Bockhorn (1. FC Magdeburg), Elvis Rexhbecaj (nach Leihe vom VfL Wolfsburg), Eduard Löwen (nach Leihe von Hertha BSC)

Christian Titz, Trainer der Magdeburger, freut sich: „Mit Cristiano haben wir einen erfahrenen, spielstarken Innenverteidiger verpflichten können, der in der hinteren Linie mehrere Positionen bekleiden kann. Herbert hat in Deutschland bereits beim VfL Bochum und in Dortmund gespielt. Er kennt die Liga gut und ist ein Spieler, der uns mit seiner Erfahrung auf der rechten Seite weiterhelfen kann.“

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, ergänzt: "Cristiano verfügt über viel Erfahrung und Qualität. Er ist variabel einsetzbar und kann in der Innenverteidigung sowie auf weiteren Defensivpositionen spielen. Wir freuen uns, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Herbert ist ein zweitligaerfahrener Spieler, der in der Aufstiegssaison des VfL Bochum 24 Spiele auf der Außenbahn gemacht hat. Wir sind davon überzeugt, dass er seine Qualitäten bei uns gut einbringt.“