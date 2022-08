Schalke-Aufstiegstorwart: Martin Fraisl bleibt in der 2. Bundesliga

Martin Fraisl hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Der Aufstiegstorwart des FC Schalke 04 bleibt Berichten zufolge in der 2. Bundesliga.

Nach seinem Abschied vom FC Schalke 04 bleibt Martin Fraisl in der 2. Bundesliga. Der Torhüter wechselt zu Arminia Bielefeld.

Damit reagierte der Bundesliga-Absteiger auf die Verletzung von Schlussmann Stefanos Kapino. Der 28-Jährige hatte sich am Sonntag beim 1:1 in Heidenheim am rechten Oberschenkel verletzt und steht dem Klub bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. "Er kennt die 2. Bundesliga gut und weiß, welchen Anteil ein Torwart mit Top-Leistungen für sein Team haben kann", sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi im Rahmen der Fraisl-Verpflichtung.

Fraisl: Zweitliga-Erfahrung mit Schalke und Sandhausen

Fraisl stand in der vergangenen Saison beim FC Schalke unter Vertrag. Am achten Spieltag lief der 29-Jährige Ralf Fährmann den Rang als Stammkeeper ab und bestritt 26 Einsätze. Am Ende stand der Aufstieg. Fraisls auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Seither ist er vereinslos, zuletzt hielt sich Fraisl bei der Reserve des FC Bayern fit. "Wir haben uns extrem sauber getrennt, mit großer Wertschätzung. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir jeweils einen anderen Weg gehen", sagte der Österreicher bei Sky nach seinem Abschied.

In der 2. Bundesliga spielte Fraisl auch schon für den SV Sandhausen. Insgesamt kommt der Österreicher auf 71 Einsätze im Unterhaus. Bald werden weitere hinzu kommen - im Trikot von Arminia Bielefeld.