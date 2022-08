Hannover 96: Denkzettel für Ex-Schalke-Stürmer

Stefan Leitl, Trainer des Zweitligisten Hannover 96, fühlte sich nach dem 4:0 in Magdeburg bestätigt. Er setzte fünf "Stars" auf die Bank und die Mannschaft siegte.

Beim furiosen 4:0-Sieg von Hannover 96 beim 1. FC Magdeburg setzte H96-Trainer Stefan Leitl mit Louis Schaub (27), Max Besuschkow (25), Sebastian Kerk (28), Cedric Teuchert (25) und Jannik Dehm (26) fünf Mann auf die Bank, die den Anspruch haben in der Startelf zu stehen. Hierzu gehört auch der Ex-Schalke-Stürmer Teuchert.

"Es gibt bei mir nicht elf Spieler und wir werden alles dafür tun, dass diese elf spielen. Das gibt es nicht", betonte Leitl gegenüber der "Bild". Er ergänzt: " "Wenn einer nicht bei 100 Prozent ist, dann muss er draußen bleiben. Dann kommt der nächste rein."

Cedric Teuchert bestritt für den FC Schalke 04 15 Begegnungen und erzielte dabei keinen Treffer. Auch für die U23 des FC Schalke lief Teuchert auf. Hier traf er in zwei Einsätzen gleich dreimal und legte drei weitere Tore auf. Für Hannover 96 kommt er auf 45 Partien, zehn Tore und sieben Vorlagen.

Teuchert landete nach zwei Startelf-Spielen in Magdeburg auf der Bank, traf als Joker zum 4:0. Eigentlich spielt er bei fünf Einsätzen, zwei Toren und einem Assist eine ordentliche Saison. Doch nun verpasste ihm Leitl einen Denkzettel. Der ehemalige S04-Angreifer wird nun wissen, dass er schon unter der Woche alles geben muss, um am Wochenende in der Startelf zu stehen.

Leitl in der "Bild": "Wir wollen Spiele gewinnen und nicht jeden behutsam dahin bekommen, dass er am Samstag spielen kann. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir auch in der Breite den Spielern das Vertrauen geben – und sie zu Spielminuten und Einsatzzeiten kommen. Nur so kann sich ein Team entwickeln. Das ist mein Gedanke vom Team-Sport."

Hannover hat nach fünf Spielen in der 2. Bundesliga zwei Siege und ein Remis eingefahren. Zwei weitere Spieler wurden verloren. Am Sonntag gastiert Greuther Fürth in der niedersächsischen Landeshauptstadt.