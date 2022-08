Braunschweig: Mittelfeld-Mann zu RWE? Das sagt der Eintracht-Sportchef

Eintracht Braunschweig holte gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) den ersten Saisonpunkt. Ein Mittelfeldspieler, der bei Rot-Weiss Essen auf der Liste steht, kam erneut nicht zum Einsatz.

Fünf Spiele und fünf Nominierungen im 20-Mann-Spieltagskader: So lautet die bislang unbefriedigende Bilanz von Danilo Wiebe beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Der defensive Mittelfeldspieler ist zwar noch bis zum 30. Juni 2024 an die Niedersachsen gebunden ist. Doch Wiebe hat auch das Interesse anderer Klubs geweckt.Nach RevierSport-Informationen hat den ehemaligen Münsteraner auch Rot-Weiss Essen auf der Liste. Aus dem RWE-Umfeld hieß es am Sonntag (21. August) gar, dass Wiebe schon zu Wochenbeginn an der Hafenstraße vorgestellt wird. RS hatte in der vergangenen Woche von einem möglichen Wiebe-Engagement beim Drittligisten berichtet. Doch daraus wird wohl nichts.

Danilo Wiebe hat in seiner Karriere neben 25 Zweitligaspielen auch 101 Drittliga-Begegnungen absolviert. 58 Spielen waren es für Braunschweig, 53 Partien im Trikot des SC Preußen Münster.

Es hat sich kein Verein bei uns gemeldet, der Danilo Wiebe verpflichten möchte. Und: Danilo ist auch - Stand heute - nicht auf uns zugekommen, um einen Wechselwunsch zu äußern. Peter Vollmann

RevierSport fragte am Montagmorgen in Braunschweig nach. "Es gibt kein offizielles Angebot von Rot-Weiss Essen. Ich habe auch noch kein Telefonat mit einem Essener Verantwortlichen geführt. Deshalb überraschen mich diese Meldungen um Danilo Wiebe schon", sagt Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei der Eintracht.

Auf die Frage, ob denn Wiebe bis zum 1. September die Eintracht überhaupt verlassen wird, antwortet Vollmann: "Nochmal: Es hat sich kein Verein bei uns gemeldet, der Danilo Wiebe verpflichten möchte. Und: Danilo ist auch - Stand heute - nicht auf uns zugekommen, um einen Wechselwunsch zu äußern."

Heißt: Die RWE-Fans können Danilo Wiebe von der Liste der potentiellen Verstärkungen für ihre Mannschaft wohl streichen. Gut möglich, dass Wiebe schon bald in Braunschweig seine Chance erhalten wird. Denn Eintracht-Trainer Michael Schiele steht nach nur einem Punkt und zwei geschossenen Toren aus fünf Ligaspielen schon unter Druck.