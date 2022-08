RWE: Sechser-Suche - heiße Spur führt nach Niedersachsen

Rot-Weiss Essen sucht händeringend nach Verstärkungen. Der Verein kommentiert in diesen Tagen keine Gerüchte, doch es gibt sie. Einige Spieler werden bei RWE gehandelt.

Rot-Weiss Essen will nach dem Fehlstart in die 3. Liga - vier Spiele, ein Punkt, 4:12 Tore - eine Kader-Korrektur vornehmen. Spieler, deren Verträge noch Gültigkeit besitzen, sollen abgegeben werden - RevierSport berichtete - Zugänge die Mannschaft verstärken.

Das betonte auch Aufsichtsratschef André Helf zu Wochenbeginn im RS-Interview. Er sagte: "Wir müssen uns mit dem Kader beschäftigen und das tun unsere Leute wie Jörn Nowak oder Chefscout Stanko Patkovic auch. Wir haben gewisse Defizite im Kader, das ist einfach die Wahrheit. Jörn Nowak und seine Leute werden jetzt schauen, was der Transfermarkt hergibt und dann werden wir gemeinsam Entscheidungen treffen."

Heißt: Feuer frei für die sportliche Führung um Sportdirektor Jörn Nowak. Das Geld ist da, auch der Transfermarkt bietet einige interessante Optionen - das Problem: Rot-Weiss Essen braucht Spieler, die die Mannschaft sofort verstärken - kurzum: echte Volltreffer! Transfer-Flops kann sich RWE nicht erlauben.

Ex-Münsteraner könnte RWE verstärken

Eine heiße Spur führt nach RevierSport-Informationen nach Niedersachsen zu Eintracht Braunschweig. Hier steht nämlich Danilo Wiebe zwar noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag, spielt aber aktuell nur eine untergeordnete Rolle bei Trainer Michael Schiele. Wiebe kam in der Liga überhaupt noch nicht zum Einsatz. Beim Weiterkommen im DFB-Pokal gegen die Berliner Hertha langte es immerhin für einen 45-minütigen Einsatz. Klar ist aber, dass Wiebe, der zuvor drei Jahre Stammspieler an der Hamburger Straße war, mit seiner Rolle nicht zufrieden sein kann.

Der 28-jährige defensive Mittelfeldspieler hat in seiner Karriere neben 25 Zweitligaspielen auch 101 Drittliga-Begegnungen absolviert. 58 Spielen waren es für Braunschweig, 53 Partien im Trikot des SC Preußen Münster. RWE hat nach unseren Infos Kontakt zu Wiebe aufgenommen. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Personalie entwickelt. Denn Wiebe wird auch wissen, dass der Trainerstuhl in Braunschweig nach dem verpatzten Saisonstart auch nicht mehr so stabil ist.

Rossmann ein Thema für die Innenverteidigung?

Im Mittelfeld-Zentrum zwickt der Schuh in Essen. Die Verantwortlichen müssen hier ein glückliches Händchen bei der Verpflichtung beweisen. Das gilt auch für die Innenverteidiger-Position.

Hier erfuhr RevierSport, dass auch Maximilian Rossmann ein möglicher Kandidat für eine Verstärkung ist. Der 1,92 Meter große Abwehrspieler ist aktuell vereinslos und stand zuletzt bei Viktoria Köln unter Vertrag. Er kommt in seiner Karriere auf 95 Drittligaspiele (fünf Tore). Diese Anzahl an Drittliga-Begegnungen können nur die wenigsten Essener Spieler vorweisen.