Ex-Bochumer Lukas Hinterseer wechselt innerhalb der 2. Bundesliga

Lukas Hinterseer verlässt Hannover 96. Der frühere Torjäger des VfL Bochum wechselt innerhalb der 2. Bundesliga.

Der erste Spieltag in der 2. Bundesliga ist bereits absolviert, da legt Hansa Rostock auf dem Transfermarkt noch einmal nach. Lukas Hinterseer verstärkt die Kogge. Der Torjäger hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet, das gaben die Rostocker am Donnerstag bekannt. Über die weiteren Details des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart.

Hinterseer kommt von Hannover 96 und ist auch im Ruhrgebiet kein Unbekannter: Zwischen 2017 und 2019 stürmte der inzwischen 31-Jährige für den VfL Bochum - und das durchaus erfolgreich. In 65 Einsätzen für den Revierklub erzielte Hinterseer starke 35 Treffer und bereitete zwölf Tore vor.

"Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten entspricht Lukas genau dem Spielertypen, nach dem wir noch gesucht haben, um uns in der Offensive breiter aufzustellen", sagt Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen in einer Vereinsmitteilung. "Er ist ein großer und physisch sehr robuster Spieler, der entsprechend unangenehm zu verteidigen ist und sich durch seine Kopfballstärke, seine intensive Arbeit gegen den Ball und seine Torgefährlichkeit - insbesondere in der Box - auszeichnet."





Pieckenhagen weiter: "Von seiner Art und Einstellung passt er sehr gut zu uns und wird sich sicherlich schnell in der Mannschaft und beim Verein einleben." Der 13-fache Nationalspieler Österreich hat eine durchwachsene Saison in Hannover hinter sich, blieb in 16 Einsätzen ohne Tor. Er war im vergangenen Spätsommer vom südkoreanischen Klub Ulsan Hyundai zu den 96ern gewechselt. Zuvor spielte er in Deutschland neben Bochum für den Hamburger SV und den FC Ingolstadt. 143 Einsätze, 50 Tore und 17 Vorlagen - so lautet Hinterseers Bilanz im deutschen Unterhaus. Zudem kam er 56-mal in der Bundesliga zum Einsatz (neun Tore, eine Vorlage).

"Ich freue mich enorm, hier zu sein. Es hat sich in der Vergangenheit leider nie ergeben, dass ich mal in Rostock war oder im Ostseestadion gespielt habe, aber auch als Außenstehender bekommt man natürlich mit, dass Hansa ein besonderer Verein mit einer riesen Fanbase ist", erklärt Hinteregger selbst im Rahmen seines Wechsels. "Mit dem Aufstieg und Klassenerhalt hat sich gezeigt, dass Hansa auf einem richtig guten Weg ist und was hier durch den starken Zusammenhalt möglich ist."

Sein Debüt könnte Hinterseer womöglich schon am Sonntag geben - und im Rostocker Gastspiel beim Hamburger SV (13.30 Uhr) auf einen seiner Ex-Klubs treffen.