2. Liga: Aus dem Ausland - Christian Titz holt zwei Erstligaspieler

Der 1. FC Magdeburg ist seit der Übernahme von Trainer Christian Titz für etwas ungewöhnliche Transfers bekannt. Es kommen Spieler aus der Regionalliga, oder wie jetzt - dem Ausland.

Der Erfolg gibt dem 1. FC Magdeburg recht: Nach einigen Regionalliga-Spielerverpflichtungen in der vergangenen Saison, die mit dem Aufstieg in die 3. Liga gekörnt wurde, geht der FCM nun den Weg der ausländischen Spieler. Zwei Zugänge wurden nun vorgestellt. Beide haben zuletzt im Ausland in der 1. Liga gespielt.

Der 1. FC Magdeburg hat Silas Gnaka verpflichtet. Der 23-Jährige spielte zuletzt beim belgischen Erstligisten KAS Eupen. Gnaka ist in der Defensive flexibel einsetzbar.

63 Einsätze in der belgischen Jupiler League

Gnaka wurde in Ouragahio (Elfenbeinküste) geboren und wechselte im Januar 2017 zum belgischen Erstligisten KAS Eupen. Dort bestritt er seitdem 63 Partien (drei Vorlagen) in der Jupiler Pro League sowie 14 Spiele in den JPL Playoffs II (eine Vorlage). Für Eupen spielte der 1,79 Meter große Gnaka anfangs vorwiegend als linker Verteidiger. Zuletzt kam er aber auch auf der linken Außenbahn und in der Innenverteidigung zum Einsatz.

1. FC Magdeburg startet an diesem Donnerstag (9. Juni) in die Vorbereitung auf die neue Saison. Während der Vorbereitung auf den Saisonstart am 15. Juli bestreitet der FCM sechs Testspiele. Höhepunkt ist die Partie gegen den Erstligisten 1. FC Union Berlin am 2. Juli um 16.30 Uhr in der MDCC-Arena. Als weitere Testspielgegner wurden bereits für den 18. Juni, ab 15 Uhr der FSV Grün-Weiß Ilsenburg und für den 22. Juni der BSV Rehden verpflichtet. Weitere Spieltermine, noch ohne Gegner, sind der 25. Juni, der 30. Juni sowie der 9. Juli. Zudem steht vom 19. bis 25. Juni das Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf auf dem

Für die U-23-Nationalmannschaft der Elfenbeinküste bestritt er fünf Partien (ein Tor). Beim Afrika Cup der U-23-Teams wurde er 2019 zum besten Linksverteidiger des Turniers gewählt. Zudem stand er 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio (Japan) im Kader, blieb aber ohne Einsatz.

"Silas hat mehrere Jahre in Eupen gespielt. Er kann in der Defensive sowohl innen als auch außen spielen und ist uns auf diesen Positionen aufgefallen. Wir sind froh, einen so schnellen und spielstarken Spieler im Team zu haben", sagt FCM-Aufstiegstrainer Christian Titz.

127 Spiele in der niederländischen Eredivisie

Zudem wechselt auch Flügelspieler Mohammed El Hankouri vom FC Groningen an die Elbe nach Magdeburg. Der 24-Jährige verbuchte in der vergangenen Eredivisie-Saison insgesamt 30 Spiele (ein Tor, fünf Vorlagen). El Hankouri ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Insgesamt kommt El Hankouri auf 127 Spiele (fünf Tore, 13 Vorlagen) in der Eredivisie.

Der 1,76 Meter große El Hankouri wurde in Rotterdam geboren, durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften von Feyenoord und schaffte dort auch den Sprung ins Männerteam. Seinen ersten Einsatz in der Eredivisie, der niederländischen ersten Liga, hatte El Hankouri am 27. August 2016 für Feyenoord beim 4:1 gegen Excelsior Rotterdam. Insgesamt bestritt er für Feyenoord sechs Erstligaspiele. 2017 wurde er mit seiner Mannschaft niederländischer Meister, 2019 gewann Rotterdam den niederländischen Superpokal.

"Mit Mo konnten wir einen sehr flexiblen, dribbelstarken Spieler auf der rechten Außenbahn verpflichten, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist", sagt Titz.