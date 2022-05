Schalke: Trio trainiert am Dienstag individuell

Nach dem Sieg in Sandhausen bereitet sich der FC Schalke 04 auf den Hit gegen St. Pauli vor. So sah es beim Personal beim Training am Dienstag aus.

Nach dem umjubelten Sieg in Sandhausen und vor dem Topspiel gegen den FC St. Pauli am Samstag ist die Euphorie beim FC Schalke 04 groß. Bei einem eigenen Sieg und passenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte die Rückkehr in die Bundesliga sogar schon am kommenden Spieltag feststehen.

In der Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel nahm ein Trio am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teil. Thomas Ouwejan, Marius Bülter und Malick Thiaw drehten stattdessen Laufrunden - aus Gründen der Belastungssteuerung.





Linksverteidiger Ouwejan und Abwehrkollege Thiaw waren zuletzt angeschlagen. Beim 2:1 in Sandhausen feierte Ouwejan in der zweiten Halbzeit sein Comeback, nachdem ihn eine Wadenverletzung zu einer wochenlangen Pause gezwungen hatte. Kurz vor Abpfiff wurde er brutal von Sandhausens Alou Kuol umgegrätscht, der für das Foul die Rote Karte sah. Thiaw kam aufgrund von Problemen an der Fußsohle am Freitag nicht zum Einsatz, er verfolgte die Partie von der Ersatzbank aus.

Gute Nachrichten für alle Fans der Knappen: Ko Itakura mischte bei der medienöffentlichen Einheit am Dienstag wieder voll mit. Am Montag hatte der japanische Nationalspieler, der durch den Ausfall von Thiaw jüngst wieder vom defensiven Mittelfeld in die Abwehrkette rückte, kürzer treten müssen.

Salif Sané arbeitet an Kader-Rückkehr

Im Blickpunkt außerdem: Salif Sané. Schalkes Abwehr-Riese hatte die Reise zum Spiel in Sandhausen gar nicht mit angetreten. Der Grund war aber nicht etwa eine Verletzung, sondern nicht ausreichende Trainingsleistungen, wie Schalkes Chefcoach Mike Büskens im Nachhinein erklärte. Diese Woche hat der Senegalese die Chance, sich für eine Rückkehr ins Aufgebot aufzudrängen.

Derweil geht es beim kommenden Gegner St. Pauli dieser Tage deutlich ruhiger auf dem Trainingsplatz zu. Zehn Profis fehlen den Hamburgern derzeit aufgrund einer Corona-Infektion. Nach aktuellem Stand wird die Partie am Samstagabend dennoch stattfinden.