Der FC Schalke 04 musste beim 1:4 (0:2) gegen den SV Werder Bremen einen bitteren Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen. Im April 2008 gab es mal eine noch größere Packung.

Der SV Werder Bremen war eiskalt, die Hintermannschaft des FC Schalke 04 gerade bei Standards zu offen. Das Ergebnis war ein 4:1-Sieg für die Grün-Weißen und der Sprung auf Tabellenplatz eins. Für den SVW trafen Ilia Gruev (9.), Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch (51., 53.). Für Königsblau war nur Simon Terodde (88.) erfolgreich.

In der Tabelle bedeutet das, dass Schalke erstmal nur Zweiter ist. Der Aufstiegskampf bleibt äußerst spannend, zumal auch der Hamburger SV nach dem 4:2-Sieg in Regensburg zumindest wieder in Reichweite ist.

In der Saison 2007/08 hatte Schalke gegen die Bremer zuletzt eine noch höhere Packung als an diesem Nachmittag kassiert. Die Pleite setzte es damals in der Bundesliga, am 28. Spieltag. In Bremen stellten der aktuelle Geschäftsführer Sport Frank Baumann (19.) und Boubacar Sanogo (33.) die Weichen schnell auf Heimsieg.





Kurz vor der Pause machte es Kevin Kuranyi zwischenzeitlich noch einmal spannend (42.). Letztlich schossen die Stürmer Markus Rosenberg (59.) und Ivan Klasnic (76., 89.) Schalke jedoch ab und Werder zu einem 5:1 (2:1)-Heimsieg.

Auch damals ging es um Entscheidungen an der Tabellenspitze, wobei sich beide Vereine jedoch nicht um den Aufstieg, sondern vielmehr um die Champions League duellierten. Werder zog durch den furiosen Dreier an Königsblau vorbei und schaffte es, den Vorsprung bis zum Saisonende beizubehalten. Bayern wurde Meister, Bremen Zweiter, Schalke Dritter. Für Werder ging es direkt in die CL, Schalke musste in die Quali.