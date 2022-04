Gerald Asamoah hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Deshalb fehlt der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim Auswärtsspiel in Darmstadt.

Am Donnerstag schaute sich Gerald Asamoah noch das Training der Profimannschaft des FC Schalke 04 an. Verfolgte, mit welcher Leidenschaft sich die Spieler um einen Platz in der Startelf bemühten. Als am Samstag aber der Mannschaftsbus Richtung Darmstadt abfuhr, fehlte der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Der Grund: Corona!

Das gab Schalke etwa eine Stunde vor dem Anpfiff des Zweitliga-Topspiels bekannt. "Beste Genesungswünsche aus Darmstadt", wünschte die Social-Media-Abteilung der Königsblauen. Asamoah antwortete direkt, ebenfalls via Twitter. "Vielen Dank", schrieb Asamoah. "Viel Erfolg gleich, ich drück die Daumen von zuhause aus."

Asamoah ist nicht der einzige Corona-Fall im Kader der Königsblauen. Auch die Profis Marius Lode und Marc Rzatkowski sind noch erkrankt. Victor Palsson konnte sich rechtzeitig freitesten und steht im Spiel bei seinem Ex-Klub Darmstadt im Kader.